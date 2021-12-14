儘管台灣家樂福出售傳言甚囂塵上，唯家樂福團隊「一切如常」循規劃改裝、開新店，14日宣告全台近250家超市改裝告一段落，同時亦宣布下一代超市新型店朝大型且與住宅區結合的居玩型超市邁進，首家龜山文青路店一早開幕，逾千坪大超市除了330坪超市區域就比一般超市大二倍，其他700多坪區域則結合居家餐飲專櫃，呼應在地社區商圈需求。

家樂福全台量販68家，超市近250家門店亦全面改裝完畢，強化門店的休息區、烘焙、部分超市也加入藥局等，家樂福也公告超市三點要訣「鮮、煮、家」，未來更強化超市經營的特色化，龜山文青路店也以全新「居玩型超市」型態亮相，全店設計超過1000坪購物空間，是目前家樂福超市店型擁有全台最大700坪購物中心面積的分店，且超市區域也為一般兩倍大的330坪門店，期待能更強化在地居民需求，購物之餘更有微放風的遊玩效果。

在「鮮、煮、巧」特色上，包括「生鮮精緻度」顧客在意度高，家樂福尤其發現雞蛋、牛奶是超市的長銷產品，長期推廣的非籠飼雞蛋及透明鮮乳，更是超市的熱門選項，可見超市客群在意精緻度大於價格，量販更成為超市的衛星倉，支援超市後場，讓生鮮都能維持最佳狀態，其次傳統「煮飯秘器」銷量佳，透過銷售數字發現，包含剝皮辣椒、樹子這類傳統市場熱賣的產品，在超市也超越量販銷售3倍，尤其網友激推的福松金蓋剝皮辣椒更是聖品，推測為消費者遇到烹飪需求用品會以超市就近購買，而「家庭需求更輕巧」，超市相較量販輕巧包裝更具吸引力，其中從酒類產品可以看得出端倪，300毫升、500毫升的產品深受消費者喜愛，家庭日用品也有同樣的趨勢。

位於林口A7站的龜山文青路店規模逾千坪，有接近微型量販的超過7500類品項陳列，更特別呼應超市的銷售特性，強化門店內部的生鮮區域，生鮮陳列超過30％，雜貨區域特別精選小包裝產品，進口區小瓶罐裝酒類就是一大特色，門店內亦設置更完整的休憩空間，更設有親子遊憩區域，強化在地生活需求，尤其一樓100%設置餐飲店型，包含老子鍋、孫家將臺式牛排、聖娜、Yupin義式料理、三商巧福等店面，預計12月30日開放外帶、外送服務，明年1月17正式開放內用。