近日本土新冠疫情趨緩，但卻因中研院確診事件，讓疫調人員再度忙了起來，就是要確保病毒不會進入社區，而面對來勢洶洶的Omicron變異株，台北市副市長黃珊珊深夜有感而發，指出今（14）日開始入境者可選用10+4與7+7專案，讓她直言「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！天佑台灣！」

黃珊珊深夜在臉書表示，這次中研院事件，最讓人擔心的是國家級的高階實驗室，發生嚴重管理危機，工作人員沒有按照SOP穿脫防護裝備，造成環境污染。北市衛生局人員為了確認狀況前往實驗室做環境採檢，結果發現環境呈陽性反應，黃珊珊也要求同仁先做預防性隔離，以免影響到家人與同事。

黃珊珊表示，一個小小的疏忽，付出如此大的社會成本，我相信沒有人是故意染疫的，但是處理如此高風險的專業人員，真的容不得出一點差錯，所以還是那句話，「SOP很重要，差一點點差很多！」

此外，黃珊珊也提到今日入境者適用10+4或7+7專案，但這兩個專案都是在Omicron肆虐前做的決策，如今全世界被Omicron燒得頭昏腦脹，我們的考驗才正要開始，「因為防疫旅館都已經訂滿了，再也轉不回14天了，只是不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！天佑台灣！」