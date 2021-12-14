冬季是許多女性格外注重保養的季節，肌膚保養有一套，私密保養也不可少，「蔓越莓」擁有豐富的A型前花青素與維他命C，滋養女性體質，改變細菌叢生態，解決私密困擾。

超級站選用國際知名、歷史悠久的美國蔓越莓萃取物原料大廠，使用50:1的高濃縮技術精煉萃取，即50公斤蔓越莓僅能萃取出1公斤的精華，打造「高濃縮蔓越莓C膠囊」，無論是貼身衣物不透氣、每月惱人事情反覆報到、工作壓力大的夜貓子族群，都能吃出青春活力，自在舒爽「莓」負擔。

「高濃縮蔓越莓C膠囊」，是女性養顏美容必備法寶，蔓越莓擁有的A型前花青素，能改變細菌叢生態，給女性最溫柔的私密防護；豐富的維他命C能協助調節多種人體生理功能，促進膠原蛋白的形成，保持青春美麗。

超級站「高濃縮蔓越莓C膠囊」使用50:1的高濃縮技術精煉萃取，鎖住蔓越莓的營養精華。/ (超級站提供)

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高濃縮蔓越莓C膠囊

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