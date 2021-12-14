千字文表態公投後遭自家人圍剿 侯友宜說話了

對於四大公投新北市長侯友宜發長文表達看法，正方反兩極，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，侯市長的心思是不滿兩大黨喧賓奪主，委婉地、禮貌地、文謅謅地、溫良恭儉讓地幹譙民進黨與國民黨「把公投搞得像選舉一樣，對立、衝突」。擺明不隨兩大黨公投魔音起舞，相當非典型，需要相當的勇氣和決心。

游盈隆說，看了兩遍，終於瞭解侯市長的心思。對侯友宜這樣的表現，他有三點評論。一是，四項公投本應是台灣的民主嘉年華會，是一個適當的機會向全世界展現台灣優質民主的時刻，為什麼搞到最後朝野和人民都緊張兮兮、憂心忡忡，沒有一點歡樂的氣息？

他說，這兩大黨要檢討，尤其執政的民進黨更應虛心檢討，負起最大責任；這正是侯友宜想講的。

第二，他說，這次公投四項議題中有三項議題屬公民複決，而非創制，迥異於過去所有其他16項公投議題皆屬創制，政治賭注與後果嚴重；因此，執政當局與在野黨不可能默不作聲，袖手旁觀，尤其是執政黨。

他說，公投是直接民主，用來彌補代議政治之不足，實踐過程中不可能排除主要政黨的介入或參與，自然也不可能在靜悄悄的狀態下進行。真正的問題其實是「政黨在公投過程中合宜的角色扮演是什麼？」

游盈隆說，最後，侯友宜這篇長文一出，頗有和兩大黨互別苗頭，走自己的路的味道。公開回應他所屬的國民黨，也公開向執政黨抱怨，大聲說出公投不應該這樣辦。

他認為，國民黨人的錯愕、失望與憤怒可以想見，民進黨人也不會太高興，但中性選民應該會喜歡這種調調，就是帶點天真又有一點理想性的感覺。