本土劇女星白家綺2018年再婚小5歲演員吳東諺，夫妻倆陸續生下一對兒女，加上白家綺與前夫的2名女兒，晉升一家6口的幸福家庭。最近氣溫驟降，白家綺曬出一張泡湯辣照，透露老公帶她來實現願望的。

白家綺昨（13日）晚間在社群平台發文：「這種天氣就是要泡湯呀！」表示昨天跟吳東諺許願，想不到老公今天就帶她來泡溫泉，喜孜孜的告白：「謝謝吳先生帶我來泡湯」同時公開一張老公視角的辣照，畫面中，白家綺將長髮梳成包子頭，露出瓜子臉，膚質冰肌玉骨，看不出實際年齡37歲，身上僅包著一條白色毛巾，坐在池子裡沖著暖呼呼的泉水，雙眼輕閉，看起來十分享受。

白家綺泡湯辣照曝光後，女星吳申梅、張文綺分別留言：「哇好羨慕喔，泡溫泉」、「舒服」其他網友也直呼：「太美了，容光煥發」、「真好，嫁到一個好老公真幸褔美滿」、「冷颼颼的天氣，泡溫泉最舒服」、「再生一個」。

事實上，白家綺懷第四胎時胖了15公斤，但恢復狀況良好，僅花1個多月就鏟肉13公斤，透露吳東諺會陪伴她快走和拉筋等運動，等習慣運動強度後再進階跑步、游泳，飲食方面則避開加工食品和甜點，忌口生冷食物和冰飲。