秘魯礦業商會周一對該國政府準備對礦業加稅至少3個百分點的計畫提出警告，稱此舉將導致這個全球第二大銅生產國未來超過500億美元的投資面臨風險。

秘魯財政部長Pedro Francke周日引用國際貨幣基金（IMF）的一項研究，並表示政府希望將採礦稅提高3至4個百分點。

自秘魯總統Pedro Castillo於7月上任以來，其政府就在稅賦問題上與礦業公司衝突不斷，這個左翼政府承諾會重新分配秘魯的礦產財富，並提高稅收為社會支出挹注資金。此外，這些礦商亦不滿政府無力解決影響生產的堵塞問題。

秘魯全國礦業、石油和能源協會表示，財政部長Francke提出的計畫將「無可挽回」地打擊秘魯礦業的競爭力、該國經濟的引擎。目前有充分證據顯示秘魯採礦業的稅負已經逼近其獲利的5成，而鄰國智利的比率僅略逾40%，加拿大為35.5%，澳洲則為44.3%。在礦業方面，這些都是與秘魯直接競爭的國家。

該商會提出的數據與政府先前的說法大有出入，該國財長周日引用IMF的研究指出秘魯的礦業稅率為41.7%，低於智利的47.1%。

Castillo政府正在推動由反對派主導的國會於年底前通過稅改法案，因為現在採礦業正受益於國際金屬價格高漲。該礦業商會警告，不良的稅制修訂將阻礙礦場的擴張和新項目的投資，未來將有超過500億美元投資面臨風險。