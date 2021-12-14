14日韓國政府表示，由於全球對晶片以及顯示器的需求持續暢旺，韓國11月ICT(資通科技)產品的出口，再度重寫單月新高紀錄。

ICT產業大概包括，電子零組件、電腦、電子產品，還有光學製品、電信業以及資訊產品等。韓國政府這份14日報告指出，當地11月ICT產品出口總金額近215億美元，年增率高達30%。

同時，這11月ICT產品金額也創下單月最高紀錄，更是自2020年6月以來，年增率連續第18個月都是上揚的。

11月，韓國ICT進口金額雖近128億美元，年增率達23.1%，但ICT產品的貿易順差最後還是有約87億美元。其中，晶片與顯示器大賣，半導體出貨量年增近4成達121億美元左右，且連續第7個月都在100億美元以上。

若按出口目的地來看，韓國最大貿易夥伴的中國大陸包括香港，出口至此地的ICT產品，年增約3成至101億美元上下。

同時，韓國ICT出口到越南年增24.7%至35.3億美元，美國升至34.7%至24.9億美元，對歐盟也成長26.3%至12.7億美元。

11月，由於全球對晶片與石化產品需求強烈，韓國整體出口年增32.1%，達到604.4億美元，除再寫新高紀錄外，也是連續13個月都是增加狀態。