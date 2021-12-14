太陽能廠第四季營收大躍進，上游料源價格鬆動包括玻璃、鋁、矽晶圓、多晶矽等最緊的時間已經過去了。大陸對太陽能產業補助降溫，明年市場需求持續增溫。11月單月營收中，包括安集(6477)、元晶(6443)和達能(3686)等營收年增都是翻倍，而茂迪(6244)也有逾9成的年增，聯合再生則是逾4成年增。展望2022年的太陽能市場，業者預估在中國政府持續推動大規模專案刺激內需持續大幅成長，預期2022年全球供應鏈產出有望達近200GW的水準，年增逾2成。

Energytrend指出，太陽能下游一線矽晶圓企業紛紛降價以後，矽晶圓市場報價整體下行明顯，導致矽晶圓端在採購矽料時，傳導強烈的降價壓力。而矽料環節在庫存壓力較小，基於市場供需大體平衡的形勢，降價意願薄弱，上下游博弈明顯；雖矽料市場未出現大面積的降價行為，但有企業迫於老客戶施加的壓力，部分長單的成交價格已出現明顯鬆動。目前整體矽料價格小幅下行，單晶用料的人民幣報價在261元/KG，受近期中國矽晶圓報價波動影響，海外矽料價格同步下滑，近期價格在36.1美元/KG左右。

台灣方面，在過去2年，政府雖擬定「太陽光電2年推動計畫」以及「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，都受到其它政策或法令干擾，或文件審查費時等因素而無法達陣。2020年原預定目標為2.2GW，但最後僅1.67GW；2021年原本目標要達到近3GW的裝置量，但也因原物料大漲、疫情等因素，目前也只能達到1.5-1.7GW，整體目標仍要往後延。依估計，若要在2025年太陽能裝機20GW的目標，那麼2022~2025年每年的太陽能裝機量皆須達3GW以上，所以大型的地面太陽能電廠將會成為未來3~4年的發展重點。

達能累計2021前三季營收為新台幣1.7億元。營業毛損為新台幣10.2百萬元，本業虧損大幅減少。每股稅後淨損新台幣0.81元，虧損主要來自一次性的資產評價減損。達能於10月上旬完成建物不動產處分交易簽約，轉型營運之資金更為充沛。達能將轉型經營再生能源發電相關事業。

茂迪方面，公司鎖定高效能產品的研發及推廣，推出下世代太陽能TOPCon電池、模組，雖然是M6的小尺寸，但卻更適用於台灣的環境，以台灣的使用環境而言，並不是越大越好，防風、防裂會是關鍵。此外，東南亞在太陽能產品上具有低人工成本優勢，不過，缺乏TOPCon的生產技術，TOPCon在相同面積下的發電能力佳。