原物料、能源及運輸成本費用漲勢未歇，使造紙業2021年生產成本節節攀升，年中疫情加劇等影響使調漲反應進度暫緩，第三季營運均明顯承壓。隨著時序步入需求旺季，造紙業者可望順勢落後補漲、調漲紙品報價反應高漲成本，有助紓緩營運壓力。

受此激勵，造紙類股指數今（14）日開高後放量勁揚5.01％至417.15點，隨後漲勢雖收斂壓回，仍維持約1％穩健漲幅，在盤面各類股中獨強。其中，以林漿紙大廠華紙(1905)一度攻上漲停價24.95元、創10月初以來2個月高點最強，早盤維持近4％漲勢。

造紙大廠正隆(1904)開高後放量勁揚6.25％至35.7元，早盤維持逾1.5％漲勢。工紙大廠榮成(1909)亦開高勁揚4.86％至24.8元，早盤維持約1％漲勢，代銷工紙的寶隆(1906)放量勁揚5.15％至21.45元，早盤維持約0.5％漲勢。

至於永豐餘(1907)開高後放量大漲6.96％至36.9元，創9月底以來近3月高點，惟隨後壓回平盤附近震盪。永豐實(6790)開低後雖小漲0.51％至49.25元，早盤仍下跌約0.3％。資產股的士紙(1903)一度上漲3.41％至66.8元，但隨後翻黑下跌0.77％。

華紙發言人暨纖維材料事業部總經理陳瑞和先前法說時指出，紙張生產成本結構今年以來出現明顯變化，除了木片、紙漿、廢紙等原料外，煤炭、船運等能源及運輸成本比重已自個位數顯著提升至雙位數，市場價格波動劇烈，使造紙業生產成本壓力遽增。

業界指出，國際木片價格今年以來大漲50～100％、明年持續看漲10～20％。而運輸不順導致亞洲漿價短期回檔、庫存水位下降，國際漿價在11月拉回觸底後已反轉向上，築底回升的時間比先前預期的明年早。

整體而言，今年以來工紙生產成本飆漲約7成、紙張生產成本亦漲逾3成，上半年雖成功調漲紙品報價，但隨後成本上漲因疫情升溫而難以轉嫁。隨著年終產業需求旺季到來，包括華紙擬調漲紙價5～10％、正隆亦研擬調漲紙箱報價12～15％，以反應成本節節高升。

由於木片、能源及運輸費用上漲趨勢未見緩和，陳瑞和認為，明年漿價持續走升的機率甚高，且能源占總生產成本比重可能進一步提升達20％，使明年紙價持續看漲。對造紙業者而言，此次落後補漲雖無法完全反應成本漲勢，但足以紓緩日益沉重的生產成本壓力。