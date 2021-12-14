電動手工具機需求強勁，且部分因缺料訂單遞延，崧騰(3484)明年第1季營運可望擺脫今年第4季低點，崧騰預估，明年第1季將優於今年第4季，呈現淡季不淡，由於公司在電動手工具機客戶端產品品項持續增加，且電動車部分產品也逐步放量，崧騰表示，明年業績可望再創歷年新高。

崧騰捨棄3C領域產品，將產品轉向手工具機等工控、變頻家電、車用與醫材非IT產品，經過快10年的轉型調整，目前電動工具機及變頻家電等產品已躍升為公司營運成長主力，3C產品佔比已低於10%。

近幾年，日本專業電動工具機大廠Matika持續擴大產品應用，從居家修繕市場跨入園藝等新領域，且基於環保及效率考量，DC變頻工具機成為主流，崧騰長期與Matika合作，共同開發電源零組件與電源控制模組，出貨產品品項也堆疊式逐年增加，公司業績也在客戶產品市佔率提升下跨過新門檻，從過去的每年EPS約2到4元，109年受惠於疫情居家修繕需求帶動，每股盈餘站上5元，達5.2元，今年在電動工具機及家電需求強勁下，前3季稅後盈餘達4.68億元，年增1.17倍，已超越去年全年，每股盈餘達6.71元，累計前11月合併營收為63.55億元，年成長54.77%，儘管第4季因缺料及材料成本上揚，致使營收及毛利率受到影響，但法人預估，崧騰今年獲利仍有機會突破8元，創下歷年新高。

除電動工具機產品穩定成長，崧騰的電動車相關產品也是備受公司期待的，目前崧騰車用產品客戶涵蓋歐洲及美國車廠，公司亦搭配國內電源大廠開發電動車電源相關產品，今年車用產品佔公司營收比重約3%，公司預估，明年車用產品營收可望較今年成長1倍，隨著電動車市場成長，預估電動車相關產品將自2024年到2025年跳躍性成長，成為即將滿30年的崧騰成長新動能。

展望明年，崧騰表示，目前訂單狀況很好，明年第1季可望優於今年第4季，明年營收可望兩位數成長，獲利亦可望優於今年。