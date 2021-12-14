台南市一名28歲陳姓女子未婚懷孕，因擔心被母親責罵，2020年2月初產下男嬰後，將男嬰悶死，再以塑膠袋包裹嬰屍藏在房間衣櫃，台南高分院依生母殺嬰罪，判陳女1年2月徒刑、緩刑3年，經上訴二審，台南高分院今天宣判，維持一審原判，陳女緩刑期間須保護管束，判決確定後1年內，每月需接受2次心理諮商或治療。

一審判決指出，陳女於2019年4月至6月間與前男友發生性行為而懷孕，同年8月分手，因陳女個性孤僻、不善與人相處，又因其母管教較嚴，她擔心未婚生子被母親責罵，不敢跟母親吐實，也未到婦產科做產檢。陳女於2020年2月2日獨自到下營區某住宅浴廁產下1名男嬰，拿剪刀剪斷嬰兒臍帶，再把孩子抱上2樓房間、放在床邊，接著以趴睡或放進塑膠袋等方式，害男嬰窒息悶死。

一審開庭時，陳女坦言生下男嬰，但稱生產當日孩子已死，台南地院法官根據調查證據認定陳女是產下活產男嬰，排除男嬰猝死，陳女涉犯殺嬰罪。

一審法官考量，陳女受疫情影響，2020年失業，且考量陳女無前科，陳女人格特質及家庭管教方式，成長過程頗受波折，誠有可憫之處，且陳女因本案而受有心理及身體相當傷害，行為雖法所不許，但情節尚有可憫之處，依生母殺嬰罪判1年2月徒刑、緩刑3年。