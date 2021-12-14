國防部於今年11月宣佈明年推動試辦教召新制，改為新制「年年施訓，每次14天」，推估將有1.5萬人接受新制教召，對此，鮮肉主播黃家緯表示退伍8年內，總共被教召4次，自嘲是國防部親挑的「天選之男」。

黃家緯表示2022年將實施教召新制，內容包括「7天改成14天、兩年一召改成一年一召」，接著提及都已經退伍八年，居然第四次中選教召，反觀周遭的親朋好友，沒有任何人跟他一樣抽中四次，不得不自嘲是「天選之男」，還不忘提醒所有人「快去查一查你中了沒，抽中沒去，可是會被通緝啊」。

對於流傳的都市傳說「查詢系統就是報名系統」，而且只要一查就會被教召，他則是闢謠：「這是錯誤的，退伍八年來，我每一年都查，雖然四年教好教滿 但也有一半以上沒中啊」，完全不如外界所言，每查必中的結果，接著更曬出六塊肌的精實身材照，直呼：「為了不能丟國軍的臉，請容我搬出最像樣的照片」。

對此，網友們紛紛留言：「n個隔離14天＋教召14天，你一年自由時間比一般人少很多」、「國家需要才會教召，國家不需要就當老百姓」、「我今年查了，也沒中獎，怎麼可能查詢就等於參訓」，不過也有人持相反意見：「真的是報名系統，因為你查，他們就有資料找到你，我就是退伍四年白目查一下，結果第五年中，明年就是第七年，怕爆」。

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