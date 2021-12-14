國民黨新北市議員葉元之今（14日）帶著道具小豬於捷運新埔站宣講。（葉元之提供）

國民黨新北市議員葉元之今（14日）帶著道具小豬於捷運新埔站宣講。（葉元之提供）

1218公投倒數，藍綠兩黨紛紛展開最後衝刺。國民黨新北市議員葉元之今（14日）帶著道具小豬於捷運新埔站宣講，除了希望選民可以在四大公投案投下同意票外，他也擔憂投票人數沒辦法達到25％的門檻，因此不斷催票，還提醒年輕選民，「18歲就可以投票了！」

葉元之表示，很多人到現在還不知道這星期六要投公投票，昨天也有里民反映沒收到投票通知單，更有人誤以為反萊豬就是要投不同意票，所以他從今天起加強宣傳，發起「板橋板南線宣講計畫」，在投票前會陸續到板橋的板南線各捷運站宣講，務必將票催出。

根據公投法的規定，公投案如果要過，不僅同意票要多於不同意票，而且同意票要超過25％，也就是要接近500萬票。如果沒達門檻，將功饋一簣。

葉元之表示，身體是自己的，身體只有一個，不管什麼理由，政府都不應讓人民吃到萊豬。現代人注重健康，很多人都傾向天然、有機的食材，沒想到蔡政府居然反其道而行，要進口含有萊劑的豬肉給民眾吃，而且還不加以標示。他今天還帶著一隻穿著反萊豬衣服的道具小豬上街宣講，並把它取名叫「彼特」，因為「不萊的彼特」，相當吸睛。

此外，葉元之也強調，「公投綁大選」，可以省時省力又省工，不浪費人民血汗錢，又能保障民主。

至於「重啟核四公投」、「護藻礁」公投案，葉元之說，在發電方式的選擇上，應該要用穩定的供電系統來取代會造成二氧化碳的天然氣發電，而且台灣不產天然氣，除了造成電價上漲外，遇到戰爭恐怕無電可用。所以反對建天然氣三接站，用乾淨的核電補足電力缺口，來保護自然生態。

葉元之不斷呼籲民眾在12月18日踴躍投票，投下四個同意票，可以讓台灣擁有健康、民主、穩定的供電以及維護自然生態。