【全程影音】索取行政專機紀錄被稱有政治目的 國民黨揚言拒絕協商國防部明年度預算

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌近期頻頻搭乘行政專機下鄉宣傳公投，國民黨立委江啟臣昨在立法院外交國防委員會要求國防部提供總統、行政院長近期使用空軍行政專機次數與繳費紀錄，常務次長李宗孝中將竟當場在旁提醒「不用答，他這些都有政治目的」，引發國民黨團不滿。國民黨團總召費鴻泰今日表示，李宗孝身為文官行政不中立，對此表達不齒，並將李宗孝列為不受歡迎人物，若李宗孝不認錯道歉，國民黨團將拒絕協商國防部明年度預算案。

江啟臣昨在立院痛批國防部拒絕提供蔡總統、蘇揆近期使用空軍行政專機次數與繳費紀錄，要求備詢的國防部副部長王信龍表態，李宗孝中竟在旁提醒「不用答，他這些都有政治目的」，江啟臣勃然大怒，會議主席、民進黨立委趙天麟也認為不妥，李宗孝最後也「收回」這項說法。

費鴻泰表示，李宗孝身為文官，必須對人民及國家效忠，而不是對執政黨個人效忠，請問江啟臣昨質詢的內容都是行政問題，沒有不可以公布的地方，顯然是為了升官討好執政黨，對李宗孝的言行表達強烈不滿與唾棄。

費鴻泰說，國民黨團除了將李宗孝列為不受歡迎人物，如果李宗孝不認錯道歉，國民黨團將拒絕協商國防部明年度預算，全部交由立法院會逐案討論。

針對行政專機費用是否支付，民進黨及總統府稱按照歷任總統作業辦法，曾任馬政府時期的總統府發言人、國民黨立委陳以信批評，在總統府待過那麼久的時間，沒有聽過歷任總統辦法。

陳以信說，若要採用歷任總統辦法，過去馬前總統兼任國民黨主席，為維持行政中立，馬前總統特別交代，黨務行程需相關費用要由國民黨出錢，因此，2009年至2011年總計支付674萬2202元，民進黨到底有沒有支付相關費用這是外接關心，為什麼要拿機密當藉口。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍說，蔡英文搭專機下鄉為公投宣講催票，使用油料都是人民納稅錢，是國家公帑，相關資訊應該公開透明，不是機密，李宗孝的說法，絲毫沒把行政中立放在眼裡。