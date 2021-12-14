14日東北季風減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，中南部位於下風處，空氣品質多為普通等級。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，14日白天起東北季風逐漸減弱，竹苗以北地區位於迎風面，擴散條件佳，高屏位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，14日清晨受東北季風影響，高屏位於下風處污染物易累積；14日白天至16日環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區擴散條件轉差；17日東北季風再增強，18日東北季風影響，19日東北季風影響及南方雲系北移，南部地區仍需留意污染物易累積。