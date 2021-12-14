美國聯準會將召開12月利率決策會議，市場靜待政策結果。雖然升息時點可能提早，造成股市震盪，不過，升息代表經濟前景樂觀。投信法人預期，明年台股還有高點可期，逢回將是最好的買點，投資人可用兩策略接招，一是定時定額方式持續布局，二是未來若又有利空，再低點加碼。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，事後諸葛來看，11月29日盤中急跌到17167.24點，有利空趕底味道，就如同股市老手說的，利空就是最好的買點。

曾萬勝認為，這次Omicron的利空事件，台股修正2天，跌幅更不到3％，只能算是小利空，主要是因為Omicron病毒雖具有高傳染力，但仍無重症死亡案例，呈現病毒流感化趨勢，加上疫苗覆蓋率提升，預期疫情對經濟影響力將顯著下滑。

另外，因全球政府加強防疫措施，降低貨物運輸效率，供應鏈問題再度浮現，預期長短料問題將持續至明年上半年，廠商及消費者亦加速投資擴產，建立庫存，通膨預期升高，高通膨將維持至明年中。

曾萬勝表示，聯準會已承認通膨並不是暫時性，可能加速縮減購債，並提早於明年開始升息。不過，在勞動力市場快速改善下，升息代表經濟前景樂觀，預期明年台股還有高點可期。

投資操作上，目前又回到萬八高點關卡，建議投資人以定時定額方式持續布局工業30 ETF，未來若又有利空，再低點加碼，以增加投資報酬率。