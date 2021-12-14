第42屆時報文學獎11日於中國時報大樓舉辦頒獎典禮，公布各獎項最終得獎名次，新詩首獎陳盈慧〈養動物〉、散文首獎吳宣瑩〈負壓〉、影視小說首獎呂創〈混吃等死〉、報導文學首獎張薈茗〈溫柔靠岸〉，本屆時報文學獎集結得獎作品與歷屆得獎名單，以報導文學首獎〈溫柔靠岸〉為命名，出版第42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》，並特邀百味咖啡、TYS太陽星出品，共同推出聯名的文學咖啡，以本屆評選獎項｢新詩、散文、影視小說、報導文學」為主題，由SCA專業烘豆師、專業沖煮師量身打造「文學風味」的「文學咖啡」，【TYS Super Coffee雙冠軍禮盒】，一次擁有四種風味咖啡與本屆得獎作品集，在享受文學的同時也能品嚐咖啡，品嚐咖啡時藉由味覺感受體會文學滋味。

TYS Super Coffee，也有單一口味咖啡販售。(邱暐琪攝影)

頒獎典禮現場更邀請到中國時報總編輯王丰、台大校長管中閔、國立台灣文學館蘇碩斌館長來到現場致詞，強調文學對於這個時代人們的幫助與重要性。

中國時報總編輯王銘義表示，文學是書寫生命的淬鍊，紀錄當下時代，並一代一代地傳承下去。

台大校長管中閔表示，在人生每個階段都需要文學提供養分、滋養我們的生命，成為最重要的陽光。

國立台灣文學館蘇碩斌館長表示，科技帶來文學創作的方便，因為敘事能力的強大使文學地位屹立不搖，文學是所有內容經濟最根本的根基。

時報文學獎頒獎人、評委與得獎者合影。(邱暐琪攝影)

後疫情時代，時報文學獎評審委員發掘在疫情影響下的文學，正在書寫屬於這個時代的生命故事。

報導文學組決審委員楊渡表示，報導文學所談的真實生命故事，往往比我們虛構的更能夠打動人心，因為它來自於真實的人生，而且是來自於每一個人，所遭遇過的生命歷程，它會變成一種很動人的情感描述。

影視小說組決審委員林黛嫚表示，疫情發展到現在，我在閱讀這次的決選作品中，看見一點曙光。我們都封閉很久，可是在這個封閉中，只有文學可以讓我們去面對自己、面對自己最深層想要了解的事物，這些體裁原本都是很抽象的概念，可是我們利用文學的力量，讓它非常具體地出現在我們面前。

影視小說組決審委員郝譽翔表示，我們都看到全世界各個角落的華人，用他們的文字來思考這個疫情的年代，人們如何去面對自己生存的困境，如何跟病毒對抗，文字又如何療癒我們的身與心。

新詩組決審委員須文蔚表示，台灣正走向一個高齡化的社會，那疫情對各行各業、特別是年輕一代的衝擊非常巨大，所以這次很多的作品環繞在對於長者的關懷，以及疫情時代年輕人生活上的困頓，並透過作品去呈現它，帶給讀者很大的感動與思索。

新詩組決審委員陳義芝表示，疫情使人禁錮，造成人與人間的疏離隔絕，閱讀文學可以超越現實的禁錮隔絕，因為在文學作品中，我們可以體驗到各種人生，甚至也了解到缺憾也是人生的一部分。

新詩組決審委員羅智成表示，疫情期間許多人的生活受到很大的影響，可能也有很多人的世界觀跟人生觀發生改變，這種隔離與束縛是前所未有的，這種情況是對文學有幫助的，而文學是少數讓我們可以對自己很誠實的場合，所以永遠不要在文學創作裡頭，放棄誠實。

散文組決審委員焦桐表示，這次參賽的作品主題相當多元，有疫情、有親情、有愛情、有遊記等等，描寫的精采、細節的描繪都讓我們有一種非常愉快的閱讀經驗。

散文組決審委員簡媜表示，一個好的作品在整個結構布局、情節合理性、邏輯性、文字修辭各方面的鍛鍊，都是評委篩檢作品的準則。(賴韻如/台北報導)

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