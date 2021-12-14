口足畫家楊恩典今特地到高市議長室現場作畫，高市議長曾麗燕（左）在旁親睹作畫過程，直說讓大家一飽眼福。（柯宗緯攝）

口足畫家楊恩典今特地到議長室現場作畫，高市議長曾麗燕、高市議會國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰等人也親睹作畫過程。（柯宗緯攝）

高雄市議長曾麗燕認購口足畫家楊恩典畫作「平安喜樂」，今（14）日邀請楊恩典在議長室作畫。（柯宗緯攝）

高雄市議長曾麗燕認購口足畫家楊恩典畫作「平安喜樂」，今（14）日邀請楊恩典在議長室作畫，曾麗燕直誇，楊的畫風優美、清新非常值得收藏，也可鼓勵身心障礙的市民朋友，勇於創造精彩人生。楊恩典則說，對於議長收藏自己的畫作，內心滿是感動。

楊恩典今特地到議長室現場作畫，高市議長曾麗燕、高市議會國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰等人也親睹作畫過程。楊恩典以腳持畫筆調顏料，隨後在娟扇上畫出栩栩如生的牡丹花，她說，讓議長親眼看見她從無到有完成一件作品，會來得更有意義、紀念性。

曾麗燕表示，自己與楊恩典是在第八軍團勞軍活動結緣，兩人一見如故，「恩典就好像自己的妹妹一樣」，當時她正在八軍團舉辦作品展，用腳寫字、畫畫，比平常人要辛苦千百倍，但恩典用毅力克服困難，也鼓勵大家勇敢向前、永不放棄。

曾麗燕提到，這次議會特別蒐藏「平安喜樂」這幅畫，肯定楊恩典在藝術方面成就，也鼓勵身心障礙市民朋友，勇於創造精彩人生。

「議長非常認真，誠懇面對我的畫」楊恩典表示，對於議長有意收藏牡丹花畫作，自己很是感動，她認為自身畫作其實就是見證上帝的美，也藉此描述生命的美好、對生命的熱愛、執著，這也是她一直在追求的初衷。

楊恩典說，近期在八軍團畫展辦到明年1月3日，主題為「無框世界」，就是不受限，什麼東西都可以畫，什麼媒材都可以使用，將心裡所想的、所感受到的創作出來，歡迎大家有空可以去欣賞。

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