台灣這兩年發展起謎片產業，由「老濕姬」YouTuber米砂(Misa)所監製的《鮑魚遊戲》，不僅台灣人搶看，連外國人也慕名而來，雖尺度跟討論聲量都高，但多數人仍是認為跟身在業界龍頭的日本AV圈，還有一大段差距，隨著這波熱潮，有網友好奇發文詢問大家最喜歡的AV女優是誰？釣出一大票「老司機」在留言區對心儀的暗黑女神呼喊愛，其中一位女優特別被推爆，被公認外型完美，根本是「上帝的亞洲女人範本」。

日本發展成人市場已久，AV成人片產業更是發展到論規模、論體制都非常完善的地步，發掘入行的女優，美貌與好身材已成為必要條件，但競爭實在太激烈，空有亮麗外型者還不足以在這個圈子生存下來，但能拍出好片子並找到個人美麗的暗黑女神，紅到國際不是夢，知名度可能還比線上藝人、偶像來得高。

也因此，有位網友在ptt八卦版發文，詢問廣大的同道中人「你各位最喜歡的AV女優是誰？」，隨著文章，他先分享自己覺得很不錯的10名AV女優照片，依序是河北彩花、涼森玲夢、楓可憐、桃乃木、Rion、櫻空桃、三上悠亞、七澤米亞、橋本有菜及園田美櫻。

這些人選已可說是當今業界無論銷售量還是人氣的一時之選，馬上引發版友熱烈討論，貢獻個人意見，「七澤米亞永遠的神」、「筱田優沒有之一」、「最近喜歡淺田結梨，可愛尺度又大」、「唯一支持涼森」、「居然沒水卜和明里紬，意外...」，其中，涼森玲夢、明里紬和水卜櫻三人不斷被提起，甚至有網友特別推薦水卜櫻，表示她是公認臉蛋與身材都完美的女優，盛讚根本是「上帝的亞洲女人範本」。