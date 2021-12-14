長榮航空日前推出EVA Mileage Mall購物新平台，以及購買哩程2.0方案，讓消費者累積哩程享有更優惠回饋，為慶祝兩者上線，長榮祭出限時優惠方案，自今年12月14日起至2022年1月13日，無限萬哩遊會員於線上購買哩程最多可享額外65％贈哩，買越多送越多。

長榮航空於2015年10月推購買哩程服務，讓會員可以利用此功能補足所需哩程數，享受國際線酬賓機票兌換及升等服務。為優化會員酬賓項目，長榮與忠誠度計畫開發廠商Points.com Inc.合作，將哩程購買轉移至該公司提供的專業平台，也有助於日後導入更多哩程相關的功能做準備。

為嘉惠無限萬哩遊會員，長榮航空於12月14日至明年1月13日推出購買哩程加碼送活動，購買1000哩至8000哩可額外獲得45％哩程；購買9000哩至1萬5000哩可額外獲得55％哩程；購買1萬5000哩以上可額外獲得65％的哩程。最小購買單位為1000哩40元美金，效期為36個月內有效。

長榮航空表示，公司不斷優化會員服務，也廣納會員意見，此次購買哩程2.0方案移除部分購買限制、提高購買額度並擴大使用範圍，移除購買哩程數不得小於帳戶中原有哩程數的限制、會員現在每曆年最多可買15萬哩，而原本只能使用於長榮／立榮航空國際線酬賓機票兌換及升等服務，現在亦可適用於兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務，讓會員哩程運用更多元。