高雄招商又傳好消息，繼「護國神山」台積電後，德國默克集團也將加碼投資高雄，高雄市長陳其邁今（14）日下午也將北上出席投資案記者會，記者會前他對於投資內容可以說是非常保密，表示相關計畫應由默克集團來公布較為妥當。

德國默克集團鎖定高雄，在台灣力推半導體材料，去年已宣示未來5年將增加投資金額。14日更將舉行投資台灣記者會，高雄市長陳其邁也會出席，而他上午出席「高雄市110年優良職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期檢查優等機構表揚大會」 ，會前受訪時被問到有關德商默克將宣布加碼投資高雄消息，陳其邁則先賣關子表示：「下午就知道，由他們公司親自宣布會比較好！」

他也提及，高雄市政府在不管是路科、橋科或者是中油高煉廠，都做好半導體生態系的布局，也提供單一窗口做最有效率的服務，來解決廠商在投資時所碰到的行政服務。

陳其邁說：「我們今天是娶親，默克在半導體材料跟設備都是全球的技術領先廠商，未來也會除了供應台積電或者亞洲地區或者國際半導體大廠，可以說是在基層材料非常重要的供應商，這對我們打造完整半導體的生態系非常重要，所以他們除了在2017年投資，去年11月也宣布加碼投資，這次應該是第三次的再加碼，投資的金額也超過過去，詳細內容待廠商下午對外說明。」