據大陸國家衛健委今天通報，大陸昨（13日）新增76例新冠肺炎確診病例，其中25例為境外輸入，51例本地確診當中，浙江省佔44例。該省紹興市過去一星期累計報告144例確診和1例無症狀感染病例。在疫情最嚴重的上虞區，發現20多例個案均與當地一家菜市場有關，成這輪疫情擴散的關鍵點。

據浙江衛健委消息，前一日該省新增的確診病例中，38例來自紹興、寧波4例、杭州2例，另有1例境外輸入。由上週二（7日）至本週二凌晨零時，紹興的疫情急速增長，單在上虞區已有141人確診和1人無症狀感染，越城區則有3例確診。

浙江省衛健委副主任夏時暢周一受訪時預計，隨著當地在封控區每天進行核酸篩查，預計逐步發現新病例。為切斷病毒傳播鏈，當地採取更嚴格的防疫措施，包括將密切接觸和次密切接觸者實施集中隔離。

夏時暢表示，當地菜市場內有確診病例和之前一場喪禮有關，造成菜市場內攤主的相互傳播，再加上很多人使用現金買菜，造成前期排查出現一定困難。後期通過監視器畫面、社區張貼公告等形式，已排查出菜市場密切接觸和次密切接觸者共8000多人。但他表示，隨著防疫措施嚴格落實，當地疫情料於本月底前受控。

除浙江外，昨天大陸新增本地確診病例分布在：內蒙古5例，黑龍江和陝西各1例；新增境外輸入病例為廣西7例，上海6例，廣東4例，雲南3例，福建2例，浙江、河南和湖南各1例。同日新增15例無症狀感染病例，其中境外輸入11例，4例本地個案均在黑龍江齊齊哈爾市。

★東莞大朗鎮現2宗無症狀新冠 全鎮今起交管只進不出

廣東省東莞市衛生健康局週一（13日）通報，該市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，發現2名新冠肺炎無症狀感染者。東莞市自今天（14日）凌晨零時起，對進出大朗鎮的所有道路（莞樟路過境除外）出入口實施交通全面管控，只進不出。

消息稱，2名患者分別為1男1女，年齡分別為33和30歲，同樣居於東莞市大朗鎮盈豐九街。兩人均到過深圳，回到東莞後曾分別到過卡拉OK、菜市場、理療店、酒樓、足浴店和美甲店等。接報後，市、鎮兩級疫情防控指揮部立即組織開展流行病學調查溯源、隔離管控、核酸檢測和環境消毒等工作。

根據疫情防控需要，東莞市自今天起對大朗鎮全域交通實施臨時管控，包括高速公路、省市鎮公路、村（社區）道路等出入口。期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、核酸採樣、物資保障等必需的保障類車輛外，其他車輛一律禁止進出大朗鎮區域，人原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入者，須持48小時內核酸檢測無感染證明。大朗鎮亦於同日凌晨開展核酸全面篩查。

另外，深圳機場13日也透過官方微信發佈提示，指根據疫情防控需要，自早上6時起，所有從深圳機場乘機出發的旅客，如行程紀錄顯示有14天內東莞旅居史，須另行提供48小時核酸檢測無感染證明，否則將無法登機。