市議員李中今天質詢時痛批中央閹割地方自治、都市發展應有自主權。（陳世宗攝）

台中市文小38學校預定地，中央變更為社會住宅用地引起地方不滿。市議員李中今天質詢時抨擊中央說，都市計畫應由台中發動交給中央核定，不是由中央先審核再送回地方追認。市長盧秀燕說，我們的國家應該是越來越民主，越來越地方自治、越來越尊重地方的民意；可是「我覺得這兩年來我們國家民主在「倒退噜」。

李中指出，都市計畫為什麼不從地方先走，為什麼中央先做初步規畫再回到台中市追認，這是一個很嚴重的問題；市長站在地方制度法，應該要求所有都市計畫變更擬定，都應由台中市發動再送中央核定；不能中央先核定，再送回台中市來補程序這是錯的。

李中說，現在台中市體二用地、大同佛道院就有狀況，文小38地方反對由學校預定地變更為社會住宅用地，因周邊可以選擇太多不需要這樣惡搞？都市計畫應由台中發動交給中央核定，不是由中央倒回來先審核再送回地方追認。

市長盧秀燕說，我們的國家應該是越來越民主，越來越地方自治、越來越尊重地方的民意，可是我覺得這兩年來我們國家民主在「倒退魯」；我舉例如台中建設嫌惡設施、增加燃氣機組，應該要由地方同意、地方要有參與審照權。

盧秀燕指出，可是前幾年中央修改法令，增加任何電廠、任何機組，地方原來有的審照權就被取消，環境有很多環保權也被取銷，地方開罰權也被取消；如中火排放很多汙染地方開罰，中央竟然可以一只公文就取消；所以我建議國家應越來越民主、不是越來越倒退，語重心長！