溫昇豪在《最佳利益2》努力追回前妻天心。（群之噰傳播提供）

天心透露與溫昇豪在《最佳利益2》感情很掙扎。（群之噰傳播提供）

由金牌製作人陳慧玲操刀、林立書導演和鄒奕笙導演執導的《最佳利益2-決戰利益》，除了探討人性與社會真實案件、議題之外，更誕生方箏（天心飾演）與趙立廷（溫昇豪飾演）這對司法界神鵰俠侶CP，兩人雖在第一季感情告終，但在第二季冤家路窄再次碰頭，將再續前緣、擦出火花。溫昇豪在《火神的眼淚》飾演無法兼顧愛情與工作的邱漢成，這次將在《最佳利益2》中，以趙立廷的身分勇敢追愛，不惜一切為方箏轉換職業當律師，並彌補曾對方箏犯下的過錯，希望重新將前妻追回。

溫昇豪分享到第二季趙立廷的轉變：「這一季的趙立廷從檢察官變成了律師，角色非常不同，跟第一季完全不一樣，是一個全新的出發，觀眾可以看到這個男人的魅力，不管在對於他的前妻還是對於工作態度是一個截然不同於第一季的檢察官身份，大家可以期待一下。」天心則表示：「方箏和立廷在第二季中的感情發展，用一句話形容就是『掙扎』，老實說我拿到第二季的劇本，看著方箏和立廷是真的有被感動到也感到非常心痛，思路清晰且冷靜面對事情的方箏，唯獨見到前夫會亂了陣腳。」天心甚至透露《最佳利益2》中將會有趙立廷捨身拯救方箏的戲碼，令天心好心動：「而且在第二季裡編劇讓立廷帥帥的出場，甚至還有英雄救美的畫面，到底誰會不心動啦！」

天心和溫昇豪不只戲裡感情糾葛、戲外也有好交情，溫昇豪大方分享：「跟天心的合作當然就是一如既往地有默契，她的個性又非常好相處，就是一個讓人很放心的鄰家大女孩。我們相識很久了，這十年來時不時就會聯繫，我去韓國也會打電話給她，有幾次她找我去韓國餐廳吃飯，雖然時間都兜不上，但只要跟天心一起工作時就會無話不談，和她拍戲就是很開心的事情。」

天心也大讚溫昇豪演戲功力十足：「跟昇豪哥演戲就是兩個字『爽快』，跟他的默契、演戲的節奏和丟球、接詞各個方面都很流暢、非常舒服。也謝謝他很愛練肖話，因為某幾場戲或案件比較嚴肅，昇豪哥會為現場帶來一些輕鬆的氣氛，一旦開拍他也可以馬上收起歡樂的情緒立刻來，只是我有的時候被他逗到，會忍不住想叫他閉嘴不要再說了！所以表示我的功力沒有他厲害，即使有任何風吹草動，他都可以屹立不搖，都沒有辦法打敗他，我給他按讚。」

《最佳利益2-決戰利益》劇中案件改編自真實事件，引起民眾共鳴、一同反思警惕，案件將含括宗教詐騙案、直播主槍殺案、校園性侵案、酒駕致死案件等台灣社會存在的重大議題，更將深度探討人性與法律層面的灰階地帶，林立書導演以及鄒奕笙導演將如此真實又殘酷的故事，並透過鏡頭的描繪血淋淋呈現給觀眾，希望觀眾透過《最佳利益2-決戰利益》的案件有所啟發，林立書導演表示：「可以從『法理』探討到『人性』，讓『為惡』的狀況不要一再重演，得到社會的重視與共鳴，並且為社會帶來一些警示和反思作用。」將於2022年夏天正式播出。

《最佳利益2-決戰利益》故事描述一群實習律師進階到資深律師的生存競爭，在每次承接的案件中看見人性與社會現實面，藉由律師的工作日常，呈現出律師界的職場百態，而劇情也透過法律案件鋪陳相扣，藉此挖掘社會議題引發共鳴，探討在人性的灰色地帶裡，如何為自己的信念努力。除了看這群實習律師成為真正的律師，開始執業接案，真實面臨現實與理想的衝撞，也見識到資深律師在大人的世界裡如何運籌帷幄，不僅為當事人爭取最佳利益，也謀求自己的最佳利益。