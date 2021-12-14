德國新政府的財政部長Christian Lindner於周一赴巴黎訪問法國財政部長，並表示，雙方在多數的議題上達成一致性意見，但是關於核能在歐洲電力市場當中所應扮演的角色，雙方很難有一致見解。

法國將在1月1日出任歐盟輪值主席國，希望將核電列入歐盟「新分類」系統當中的再生能源類。然而歐盟許多國家已經聲稱將放棄核能，希望將歐盟的資金灌注在太陽能和風力發電的發展上。

德法兩位部長在晚宴前都表示，兩國政府在經濟和財政政策，以及銀行和金融市場監督上，整體上都有一致看法。

德國聯合內閣中的兩個小黨，綠黨和自民黨都不太可能接受法國將核電列入再生能源的看法。

德國財長出身自民黨，表示核電是一場艱困的辯論。相信德法兩國和歐盟執委會即將舉行的核電談判，將會為各方帶來良好的解決方案。

法國有四分之一電力來自核電，法國總統馬克宏(Macron)領導的中間派政府希望為新的核能反應爐簽訂合約，讓苦苦掙扎的核電產業能夠繼續運行下去。

將核能歸類為永續能源，將讓核能產業更容易找到投資者和融資。核能可以在不產生碳排放的情況下創造大量電力。但反對者指出，核事故的風險和核廢料的長期存放問題，都必須考慮到。

在周一與匈牙利總理在布達佩斯舉行的聯合會議上，馬克宏表示，核電將是法國能源和減碳政策的核心。