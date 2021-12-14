台積電(2330)今年第2季度現金股利將於本周四(16日)除息，每股配發2.75元現金。但受到美股周一重挫，台積電開小低盤，股價失守600元關卡。外資連兩天賣超台積電共3865張。

台積電盤中跌3元為598元，跌破600元及月線關卡，台股早盤跌逾百點，摜破10日線、月線關卡。

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)本周將拜訪台灣，包括拜訪台積電高層。英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)傳周一已抵達台灣，這是Pat Gelsinger（基辛格）擔任英特爾執行長後首次造訪台灣，他在出發前特地錄製一段影片向台灣的朋友分享他的想法。他在影片中表示，台灣擁有完整豐沛、充滿活力的生態系，成為半導體產業關鍵樞紐之一，並特別提到與台積電的長期深遠關係。

Pat Gelsinger說，在這些夥伴關係中，我想提到的是我們與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾公司與這個產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。

台積電今年第2季度現金股利將於本周四(16日)除息，每股配發2.75元現金。台積電上周五公布11月營收回升，第四季營收可望再創新高，上周五外資賣超612張，本周一再賣超台積電3253張。

台積電本周四(16日)除息，此次配發每股股息2.75元，公司11月營收創第三高。台積電除息股價表現，將是本周市場關注焦點。

台積電自2019年起改採每季配息，過去8次除息皆順利完成填息；其中4度在除息當天快速填息，去年12月17日一開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日。