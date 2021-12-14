根據Lipper資料統計，截至11月底，加權指數上漲18.29%，加權指數含息報酬率為21.38%，電子類報酬指數上漲19.2%，與大盤表現相當；反而台股科技型基金績效更勝一籌，今年來平均績效達43%，其中更有7檔報酬率超過5成，分別為統一奔騰基金、新光創新科技基金、兆豐國際電子基金、安聯台灣科技基金、瀚亞高科技基金、富邦科技基金，跟聯邦精選科技基金。

台股電子族群第四季討論熱度高，來自5G、電動車及元宇宙等話題帶動下，激勵台股科技型基金今年來績效表現，多檔績效遠勝大盤！瀚亞投資表示，科技產業持續發展出新運用，看好科技型基金表現可望持續領先其他類型基金。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，全球逐步從復甦期進入成長期，預計不同產業之間表現也將會開始出現分歧。相較於今年經濟復甦階段，所有族群輪漲齊漲的格局，無論科技、傳產，或者金融股都獲得資金青睞；然而進入成長期後，籌碼將回歸基本面，看好有結構性成長題材的科技股，將成為未來幾年台股盤面要角。

劉家宏指出，隨著創新科技發展進步，相關應用輩出，大方向主要聚焦在雲端伺服器、高速運算、車用電子，以及AI人工智慧。其中車用電子可再劃分成自動駕駛系統，和電動車電池效能運用等相關操作；至於近期最熱門的元宇宙題材，亦屬於AI人工智慧的一環，未來發展項目多元可期。劉家宏也提醒，經歷將近長達一年的拉貨潮跟報復性消費後，觀察到近期消費性產品可能會開始出現庫存壓力，因此相對減碼消費性電子產品概念。