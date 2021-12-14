投資人在本周晚些時候聯準會發布決議前轉趨謹慎，並對Omicron變種病毒的影響感到擔憂，隔夜美股三大指數同步下挫，標普500指數失守歷史高點，以科技股為主的那斯達克指數大跌1.4%。受此拖累，周二香港股市開低走低，目前恆生指數跌1.15%，為23680.36點。國企股(H股)跌1.28%，為8442.06點。

恆生科技股指數目前重挫2%，僅聯想和舜宇光學兩檔成分股上漲。嗶哩嗶哩跌7.12%，跌幅最大。

受美國10年期公債殖利率跌至近1.41%影響，金融股匯控跌1.8%，友邦跌1.3%。

中移動獲准在A股上市，股價力守平盤，稍早前曾逆勢上漲0.5%。

大陸地產股和物管股大跌，碧桂園服務目前跌逾7%，世茂服務崩跌21%，世茂集團跌逾12.3，恒大跌7.6%。此前摩根大通將世茂集團及世茂服務的投資評級調降至「減碼」。

博奕股亦殺聲隆隆，金沙中國、美高梅中國大跌約7%，銀娛跌近4%。惠譽將金沙中國母公司拉斯維加斯金沙、美高梅中國母公司美高梅國際酒店，以及澳博控股列入「負面觀察名單」，並表示新冠疫情使大陸旅客何時能回流澳門的前景存在變數，以及如果這些賭場業者未能獲得新的經營牌照或是相關規定過嚴，將不利於其債信評級。