四大公投倒數4天，綠營為宣傳四個不同意，總統蔡英文12日強調，萊豬公投沒過，台灣經濟將回到被鎖在大陸的困境；高雄市長陳其邁則在11日表示，四個不同意，就是不同意大陸併吞台灣。對此，藍委李德維直言，民進黨的招式果然如自己三個月前所預測，只要戰況膠著，就用「抗中保台」來唬弄。

李德維今（14日）在臉書發文表示，自己在三個月前就預言，到了公投的最後時刻，如果戰況還是膠著，民進黨一定就是「抗中保台」那一套，一邊扣反對者「親中賣台」，一邊餵食支持者餿掉的「芒果乾」。

李德維指出，果不其然，陳其邁說，「四個不同意，是不同意中國併吞台灣」，簡直把鄉親都當成傻瓜，而蔡英文還「加碼」，說本黨主張四個同意，就是要「把台灣鎖進中國」云云，根本應該做個「鎖進中國產生器」，反正民進黨政客不管前面隨便輸入什麼廢話，最後結論都是「鎖進中國」。

此外，針對蔡英文13日表示，韓國申請加入CPTPP，台灣必須開放萊豬，才有機會贏過韓國，李德維痛批，聽到這他實在怒不可抑，民進黨有什麼資格談什麼區域經貿整合，又憑什麼奢言贏過韓國？

李德維直言，大家還記得多年前，「CHIWAN」這個新創單字嗎？那是在國民黨執政時期，兩岸春暖花開，陸續簽訂包括ECFA在內的經貿協議，讓與台灣產品高度重疊的韓國人嚇死了，認為CHINA+TAIWAN形成的「CHIWAN」經濟圈，將會重創韓國經濟，結果現在韓國人應該好好感謝民進黨，擋下了兩岸經貿協議，破壞了台灣加入區域經貿整合的機會，這才讓韓國彎道「超車」，不但與大陸簽下FTA，也加入了RCEP。李感嘆，「你真的不得不佩服民進黨與蔡總統，禍亂台灣，還能講成政績」。