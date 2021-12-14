美國地質調查所（USGS）發布，印尼南部佛羅雷斯島（Flores）渡假勝地墨梅爾（Maumere）以北112公里外海今（14）日發生規模7.6強震，震源深度僅18.5公里，當局發布海嘯警報。印尼民眾描述，地震如海浪般上下晃動，甚至有人指地震搖晃達好幾分鐘，大批民眾驚慌逃竄。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯衛星通訊社、今日俄羅斯（Russia Today）報導，美國地質調查所指出，印尼當地時間今日上午11時20分，墨梅爾以北91公里處外海發生規模7.6強震，震源深度為18.5公里。

印尼南部墨梅爾（Maumere）以北95公里外海今（14）日發生7.6強震，引發海嘯警報。（達志影像/Shutterstock）

#UPDATES 7.3-magnitude earthquake strikes eastern Indonesia, USGS says, as monitors warn possibility of hazardous tsunami waves USGS says quake struck around 100 kilometres north of town of Maumere at a depth of 18.5 kms https://t.co/RVy3O2ZNnc pic.twitter.com/Uz4CLnv5vA — AFP News Agency (@AFP) December 14, 2021

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia. Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021

隨後美國地質調查所將地震規模從7.6下修至7.3，震源位在墨梅爾以北112公里處外海。

另一方面，路透社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）估計，這場強震規模為7.7，深度為5公里。

VIDEO: People fleeing to higher ground amid tsunami warning after #Indonesia earthquake via BNO pic.twitter.com/BkICdELnF0 — Breaking News Alerts 🚨 (@NBLNewsLIVE) December 14, 2021

墨梅爾是佛羅雷斯島上第2大城，約有8.5萬居民。

強震發生後，印尼政府對包括摩鹿加省（Maluku）、東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）、西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）、東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）、及南蘇拉威西省（South Sulawesi）等佛羅雷斯海（Flores Sea）沿岸地區發布海嘯警報。根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center），距離震央1000公里內的沿岸地區都有可能受到海嘯侵襲。

印尼氣象局官員薩德利（Muhamad Sadly）呼籲民眾盡量避開岸邊，指出海嘯警報至少2小時後才會解除。

報導指出，在主震過後，印尼至今已經發生好幾起強烈餘震，第一起餘震發生在東佛羅雷斯區（East Flores）的拉蘭圖卡鎮（Larantuka），規模達5.6。

目前當地尚未傳出傷亡消息，不過根據民眾上傳的影片，地震來襲時天搖地動，建築物晃動得非常厲害，大批民眾驚慌失措逃到街上。

墨梅爾當地居民弗洛里亞努斯（Agustinus Florianus）餘悸猶存回憶，地震來時「所有人都跑到街上」。

東佛羅雷斯減災機構負責人貝坦（Alfons Hada Betan）表示，主震搖了「好幾分鐘」。有印尼網友指出，甚至連位在南蘇拉威西省南部的錫江市（Makassar）都感受到強烈晃動。

拉蘭圖卡鎮居民克蘭茲（Zacharias Gentana Keranz）描述，地震就像海浪一樣「上下晃動」。