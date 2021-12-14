販毒集團於疫情期間藉郵包運毒、網路販毒，導致新興毒品泛濫，台灣高檢署最近整合檢調警、關務、海巡6大系統，執行第6波「安居緝毒專案」，共查獲毒販2784人，羈押665人，查獲4.5公噸毒品及贓款4600多萬元，成效斐然。

台灣高檢署將在今天下午2時在海巡署舉行記者會，說明今年第6波安居緝毒專案成果。行政院外交國防法務處處長譚宗保、法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台高檢檢察長邢泰釗、調查局長王俊力、警政署長陳家欽、海巡署長周美伍、關務署副署長彭英偉、憲兵202指揮部指揮官陳致航等人將出席。

台高檢署指出，國際因疫情關係加強人流管制，毒梟因此改變運毒方式，利用快遞郵包走私毒品，致郵包運毒快速增加，且網際網路興起，毒販使用網路、新興通訊方式販毒，使大麻、新興毒品在國內快速擴散。

為此，台高檢署與關務署成立「關務邊境安全聯繫平台」，並統合調查局、警政署自9月起偵辦空運快遞、郵包走私毒品溯源追查案件，另要求各緝毒單位加強網路巡查，並盤點可疑販賣毒品網站，抑制毒品在網路上擴散。

台高檢署統合6大緝毒系統，分別自今年9月8日至17日、10月15日至11月14日執行第6波安居緝毒專案，共查獲製造運輸販賣毒品2784人、羈押被告665人，為歷次安居緝毒專案人數最多。

其中，逮捕利用網路及新興通訊方式販毒1091人，相較第5波安居專案，查獲比例由8％提升至20％。另毒品查獲量4580公斤、大麻1070株、混毒咖啡包7萬6714包、2座喵喵製毒工廠、犯罪所得現金4636萬3960元，車輛60台，3C類產品2276台，而查扣第一級毒品489.65公斤，為歷次安居緝毒專案查獲最多。

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