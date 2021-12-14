台灣燈會的新作《大海怪幻想曲》，今（14）日正式啟用，作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部。（高市文化局提供）

2022台灣燈會在高雄，作品陸續曝光。近來駁二藝術特區位於大港橋前方廣場出現一隻大海怪，引發民眾目光，其實這是台灣燈會的新作《大海怪幻想曲》，今（14）日正式啟用，這件獵奇作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部。

上周點亮的燈會作品《巨人的夢幻花園》，也引發網路熱議，而《大海怪幻想曲》也是為同一創作團隊「Amigo＆Amigo燈光互動設計工作室」的另一件創作。

台灣燈會的新作《大海怪幻想曲》，今（14）日正式啟用，作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部。（高市文化局提供）

台灣燈會的新作《大海怪幻想曲》，今（14）日正式啟用，作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部。（高市文化局提供）

這隻「巨型海怪」彷彿從高雄港裡爬上了岸，張開了八支觸手，作品以充滿童趣互動為特色，八隻觸手串連著八只鐵桶做成的大鼓、長達100公尺的LED燈條，組成一隻蒸汽龐克風格的巨型海怪，只要一打鼓作品就會發光，今日於大港橋前方空地開放，等待遊客來當最佳鼓手。

高雄市副市長史哲指出，高雄這座城市深具百年工業歷史背景，同時也擁抱未來科技發展，深具蒸氣龐克的特質。《大海怪幻想曲》在超現實又帶著蒸汽龐克精神的場景中，邀請觀眾動手拍打鼓面，在鼓聲節奏與燈光連結的炫彩效果中重振旗鼓，振奮疫情期間各種疲憊的靈魂，也藉此尋回被打亂的生活節奏，重拾希望，樂觀面對未知的挑戰。

高雄市文化局長王文翠表示，來自澳洲的「Amigo＆Amigo燈光互動設計工作室」以製作大型燈光互動裝置為特色，作品常被賦予頑皮童趣的性格，《大海怪幻想曲》首次亮相於2017年繽紛雪梨燈光音樂節，這次邀請大海怪落腳高雄港碼頭邊，創造出視覺與聽覺交織的節奏律動，歡迎大家成為幻想曲鼓手盡情敲打，享受令人難忘的沉浸式互動體驗。