中職樂天女孩陳伊（伊伊）形象活潑開朗，除有可愛容貌外更具備曼妙身材，被粉絲稱為「甜心虎牙」，也是女團「伊梓帆」的成員之一；不久前才以性感「熊熊」裝扮征服粉絲的她，昨(13)日抓起長髮改當馬尾正妹，口咬髮圈回眸神情俏皮，下半身的肉色褲子貼身到讓人看錯，誤以為沒穿，俏臀好身材瞬吸破萬讚。

陳伊昨(13)日在IG發布一張可愛美照，只見她左手挽起留長的秀髮，側身將俏臉蛋右轉回眸盯著鏡頭放電，嘴裡咬著髮圈並用右手食指勾拉，寫道：「頭髮變長了，你的馬尾控回來了」；亮點是陳伊下半身穿著貼身長褲，展現美好的身材曲線，肉色俏臀乍看之下會誤以為沒穿，網友見了直呼：「嚇死我了」。

陳伊風格多變，或性感撩人、或可愛破表，每次都能掀起粉絲熱議：「乍看還以為伊沒穿褲子！嚇死我了」、「好可愛」、「屁屁回來了」、「我也以為沒褲子」、「身材爆炸好」、「讚爆」、「天啊好可愛，我是伊伊控」、「好看馬尾，很可愛」，大讚陳伊可美可辣又可愛。

陳伊常分享出遊、健身、萌寵等日常，也不吝放送性感照給足福利，IG已有超過51.4萬人關注，深受粉絲喜愛。日前她和從已樂天啦啦隊退役的沐妍一同上節目訪問高中生，分享初次約會的尷尬經驗，陳伊也偷偷爆料自己情不自禁「開親」的往事：「我跟初戀曾經在知名火鍋店裡，吃一吃突然就親起來了。」敢言敢自爆的霹靂說話風格辣翻不少網友。