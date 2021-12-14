證券商承作的定期定額投資金額不但續創新高，且資金也明顯從個股轉移至以一籃子股票為主的ETF，據證交所統計，11月定期定額投資元大台灣50（0050）不但續攀升119892戶，元大高股息（0056）也首度突破10萬戶大關，達102436戶，就連富邦台50（006208）也以49524戶，打敗台積電（2330）的48169戶。

證交所日前公布11月證券商承作的定期定額接近40億元大關，創該項業務承作來新高；而隨著台股來到高點，小資族投資選股難度升高，由證券商承作的定期定額投資金額不但續創新高，且資金也明顯轉至ETF，0050及0056二檔「國民基金」最受小資族青睞，且0056來勢洶洶，投資戶數有直追0050之勢。

據證交所最新統計，11月定期定額投資個股前20名分別為：台積電48169戶、兆豐金23062戶、玉山金17632戶，合庫金、中華電、第一金等各在8千戶以上，台泥及中信金各逾6千戶，鴻海5917、元大金超5千戶，台達電、富邦金、國泰金。潤泰新、開發金、永豐金、中鋼、亞泥及統一等，都各在2790～4510戶之間。

至於ETF投資前20名，除了上述前三名之外，接下來是國泰永續高股息34017戶、富邦公司治理28021戶、國泰台灣5G+達21424戶、元大臺灣ESG永續12794，國泰智能電動車9682、富邦越南 8092，富邦上証、元大S&P500、富邦科技各在五、六千戶，國泰股利精選30、FH富時不動產、中信關鍵半導體、富邦NASDAQ、富邦臺灣優質高息等都在4千戶以上，元大未來關鍵科技、富邦未來車及富邦台灣半導體都超過3千戶。

再進一步統計，11月投資個股前20名加總投資戶數為176366戶，較10月的166281戶，增加10085戶，而11月投資ETF戶數大增至434413戶，較10月的409706戶增加24707戶。投資人投資個股戶數很明顯低於投資ETF的戶數。