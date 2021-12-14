桃園捷運土地開發案首例「機捷A10車站專用區土地開發案」14日舉辦招商說明會，吸引冠德、興富發、亞昕、將捷、新潤、遠雄、聯上、璟都等40家建商參與評估，該案預計打造為總樓地板面積約1.29萬坪的商業、辦公、住宅與酒店式公寓，並設置轉乘停車場，預計明年上半年公告招商、2023年動工，預估總投資額約13.6億元。

桃園捷運綠線、捷運機場線沿線共計16處場站，將陸續推動招商，這次以A10山鼻站作為首件聯開招商，14日招商說明會吸引國內多家大型建商參與評估。

該案位於機捷A10山鼻站南側，基地面積1512坪，往北連結長庚林口生活圈、台北都會區；往南至桃園國際機場和青埔高鐵站，在航空城計畫需求帶動下，為桃園市區域發展重點。

近年A10基地周邊土地自開發初期即備受市場矚目，吸引建商搶進，二年多來進行四次標售作業，26筆公有土地已全數標脫 ，顯示近年周邊市場具有相當熱度，商業區地價約在每坪51～54萬元、住宅區地價約在每坪30～41萬元，在近年房價大漲下，推案房價已從2字頭向3字頭邁進。

桃園市捷運工程局局長陳文德表示，桃園市府在A10車站專用區步行約10分鐘距離內，規劃興建社會住宅結合微型運動中心，搭配周邊既有公共服務機能、觀光資源，配合捷運土地開發大樓，引入消費人流及就業人口，發展生活、生產、生態願景，由市府主導開發，引進民間資金，帶動地區發展。

負責招商顧問的台灣野村指出，周邊鄰近區域住宅供給多，不過提供機場相關客群住宿需求的飯供給少，也缺乏生活服務型店鋪，潛在客群以機場相關工作及使用族群為最大宗，建議優先規劃導入住宿、生活服務、商務及餐飲等空間機能。