2021年即將進入倒數，瞄準歲末節慶禮品需求及保暖商機，夢時代自12／16起至2022／1／2止，推出「聖誕跨年慶」優惠活動，全館指定消費滿3000元送300元，使用icash Pay、icash2.0或OPEN錢包滿6000元加送600元，等同活動期間，指定支付消費滿6000元送1200元，回饋率達20％。與此同時，夢想廣場現正舉辦以夢幻藍、白色系為主打的「Dream Wonderland夢想樂園」；12／18-19還推出周末午後限定的「禮物市集」，集結各式手作文創、風格餐車、藝文小品等30家攤位，並安排於下午四點至晚間七點，每整點時刻飄下浪漫雪花，是2021年不能錯過的高雄耶誕打卡景點！

歲末年終之際，觀察民眾聚餐需求提升，夢時代近期引進燒肉LIKE、饗麻饗辣及米塔炙燒牛排專門店，準備獻給高雄民眾吮指回味的美食饗宴。「燒肉LIKE」是來自東京知名的燒肉店，首度插旗南台灣，在夢時代成立南部一號店，創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，除了有專屬個人烤爐座位，入座後還能使用手機點餐，另推出客製化燒肉組合，民眾可自由選擇肉品部位與分量，並可搭配各色醬料打造獨一無二的口味。「饗麻饗辣」率先引進台南在地的新鮮活跳蝦，堅持每日直送，不論食材的新鮮度、種類、精緻程度，皆不輸星級飯店，且食材用料都下重本，價位卻相對超值。「米塔炙燒牛排專門店」則提供多款經典排餐選擇，嚴選優質肉品及新鮮水產，透過高溫炙燒鎖住肉汁的鮮甜，再佐簡易調味呈現食材原始風味，現場還有自助吧無限供應。

夢時代表示，因應耶誕節及跨年夜的聚餐需求，位於館內的勝博殿、老乾杯等多間餐廳皆推出豐盛的節慶限定套餐，目前餐廳節日訂位整體已達七成，預估節慶當週用餐人潮將比平時提升兩到三成。勝博殿自即日起至2022／1／2止，獻上期間限定的「聖誕海陸交饗宴」，豪華套餐裡隱藏「四大天王」，包含日本直送的廣島牡蠣、一整尾的酥炸鮮蝦、經典不敗的里脊豬排及主廚特製新品明太子起司豬排卷。而主攻頂級客群的燒肉品牌「老乾杯」，則以「銀冬の蔵」為主題概念，於12／16至2022／1／2推出「聖誕豪牛套餐」，為高雄民眾打造寶藏般的頂級和牛珍膳，12/31更特別延長營業至凌晨1點，準備與民眾一同迎接美好的2022年！