“后益” 2021 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典，於台北時間2021年12月9日圓滿成功。此次典禮特別邀請長年投入社會永續推廣、去年榮獲 2020 WORLD MADAM 世界夫人全球最佳人氣夫人陳孝萱擔任形象大使，受訪時，她鼓勵現代已婚女性積極參與世界夫人賽事展現不同的一面，期待未來更多夫人一起投入公益慈善之路。

首屆獲獎夫人們共襄盛舉、歡迎更多已婚女性加入世界夫人行列一起投身公益服務，由左至右：張靜婷、黃毓凌、鍾瑞玉、陳孝萱、鍾麗琪、張心華。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）
首屆獲獎夫人們共襄盛舉、歡迎更多已婚女性加入世界夫人行列一起投身公益服務，由左至右：張靜婷、黃毓凌、鍾瑞玉、陳孝萱、鍾麗琪、張心華。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區執行主席孫妤舒表示，通過 WORLD MADAM 世界夫人全球系列活動鏈接世界各地在政治、經濟、科技、文化等領域富有影響力的已婚女性，希望喚醒、鼓勵更多的已婚女性在為工作、家庭、下一代辛勤付出時，學習如何正確地關愛自已，通過傳播健康、美麗、愛心，樹立更多幸福女主人榜樣力量，進而關心和參與社會公益活動，幫助貧困、殘障婦女兒童，共同為促進”全球家庭共享和諧與幸福”願景和目標而不懈地努力。

孫妤舒主席指出，WORLD MADAM 世界夫人全球賽事活動不以外貌、身材、才藝等侷限角度來評選，而是以多維度、多元化、包容性以及其社會角色來定義夫人的成功與成就。近兩年受新冠疫情影響，我們特別關注公益慈善與健康兩大議題：傳遞積極生活的態度，一場全球性的疫情肆虐，打亂了產業經濟與生活、顛覆正常秩序以及景氣動態，世界夫人與全世界接軌，持續在公益活動上注入人力還有資金，資源整合協助企業慢慢復甦，同時為世界祈福，盡快度過這一場災難。而健康指的是身心的健康，家有一位好夫人，幸福三代人，我們希望通過一系列活動，引導全球女性外修形、內修心，內外兼修，構建幸福女主人的榜樣力量。

孫妤舒主席與夫婿謝家榮董事長甜蜜合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）
孫妤舒主席與夫婿謝家榮董事長甜蜜合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

大賽結束前，孫妤舒主席表示特別感謝世界夫人集團董事局主席安妮夫人，給優秀的夫人們提供了一個展示自我的平台”為世界準備偉大的女性，為女性準備偉大的世界”，同時感謝 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區優秀的執行團隊與贊助商夥伴們的支持，並特以頒發證書表示感謝。

候選夫人們現場通過集體展示、才藝展示以及旗袍和禮服亮相等環節精彩呈現她們的風采。

2021 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區總決賽獲獎名單：

冠軍：郭元瑾夫人

民選冠軍：林淑敏夫人

亞軍：金文雯夫人

季軍：陳伊瑜夫人

最上鏡夫人：王婕夫人

最佳儀態夫人：朱晴暖夫人

最自信夫人：謝秀慧夫人

最佳品德夫人：蘇惠兒夫人

最佳慈善大使：林淑敏夫人

最和諧家庭夫人：林月華夫人

最佳才藝夫人：王曉菁夫人

最佳才智夫人：李盈瑩夫人

最傑出個人成就夫人：謝佩欣夫人

2021 WORLD MADAM世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典圓滿成功。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）
2021 WORLD MADAM世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典圓滿成功。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

大會結束當晚，孫妤舒主席不忘勉勵獲獎夫人們：「世界夫人的舞台上不是簡單選美比賽，比的也不是僅僅是舞台上的幾分鐘展現。從妳走進這個團隊，每一次培訓就已經在比賽，妳的待人接物、妳的一言一行大家都看在眼裡。夫人們從來不聊豪車、豪宅、奢侈品，在一起聊最多的是如何做得更好、如何教育孩子、照顧老公和善待員工。這樣的一群女人，舉手投足間傳遞的都是正能量。每個人的內外兼修都撐得起她們獲得的榮譽。妳不出去走走，永遠不知道優秀的人有多優秀。走進世界夫人，妳將永遠不會在自己的小圈子里孤芳自賞。再次恭喜今年所有獲獎夫人們！成熟中顯示自信，智慧中展示高貴，優雅中傳遞氣質，純潔中帶著童真，浪漫中流露柔情，微笑中感受親和，這就是夫人的美，世界因妳們而亮麗，願妳們的榮光更加閃耀，喜悅更加豐盛。」

孫妤舒主席、形象大使陳孝萱、愛心大使與2021獲獎夫人們合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）
孫妤舒主席、形象大使陳孝萱、愛心大使與2021獲獎夫人們合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

“One Step for Madam One Step for the World. 夫人一小步，世界一大步” 中華台北的世界夫人們，伴隨著2021賽事走出了勇敢第一步，今後將戴著榮耀，為踐行世界夫人的理念不斷前行；世界因女性而美好，人類因女性而成其為世界。我們期待未來會有更多的夫人們在愛國、愛家、愛護環境、公益慈善的道路上比肩同行，奉獻力量。

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