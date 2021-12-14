“后益” 2021 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典，於台北時間2021年12月9日圓滿成功。此次典禮特別邀請長年投入社會永續推廣、去年榮獲 2020 WORLD MADAM 世界夫人全球最佳人氣夫人陳孝萱擔任形象大使，受訪時，她鼓勵現代已婚女性積極參與世界夫人賽事展現不同的一面，期待未來更多夫人一起投入公益慈善之路。

首屆獲獎夫人們共襄盛舉、歡迎更多已婚女性加入世界夫人行列一起投身公益服務，由左至右：張靜婷、黃毓凌、鍾瑞玉、陳孝萱、鍾麗琪、張心華。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區執行主席孫妤舒表示，通過 WORLD MADAM 世界夫人全球系列活動鏈接世界各地在政治、經濟、科技、文化等領域富有影響力的已婚女性，希望喚醒、鼓勵更多的已婚女性在為工作、家庭、下一代辛勤付出時，學習如何正確地關愛自已，通過傳播健康、美麗、愛心，樹立更多幸福女主人榜樣力量，進而關心和參與社會公益活動，幫助貧困、殘障婦女兒童，共同為促進”全球家庭共享和諧與幸福”願景和目標而不懈地努力。

孫妤舒主席指出，WORLD MADAM 世界夫人全球賽事活動不以外貌、身材、才藝等侷限角度來評選，而是以多維度、多元化、包容性以及其社會角色來定義夫人的成功與成就。近兩年受新冠疫情影響，我們特別關注公益慈善與健康兩大議題：傳遞積極生活的態度，一場全球性的疫情肆虐，打亂了產業經濟與生活、顛覆正常秩序以及景氣動態，世界夫人與全世界接軌，持續在公益活動上注入人力還有資金，資源整合協助企業慢慢復甦，同時為世界祈福，盡快度過這一場災難。而健康指的是身心的健康，家有一位好夫人，幸福三代人，我們希望通過一系列活動，引導全球女性外修形、內修心，內外兼修，構建幸福女主人的榜樣力量。

孫妤舒主席與夫婿謝家榮董事長甜蜜合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

大賽結束前，孫妤舒主席表示特別感謝世界夫人集團董事局主席安妮夫人，給優秀的夫人們提供了一個展示自我的平台”為世界準備偉大的女性，為女性準備偉大的世界”，同時感謝 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區優秀的執行團隊與贊助商夥伴們的支持，並特以頒發證書表示感謝。

候選夫人們現場通過集體展示、才藝展示以及旗袍和禮服亮相等環節精彩呈現她們的風采。

2021 WORLD MADAM 世界夫人中華台北賽區總決賽獲獎名單：

冠軍：郭元瑾夫人

民選冠軍：林淑敏夫人

亞軍：金文雯夫人

季軍：陳伊瑜夫人

最上鏡夫人：王婕夫人

最佳儀態夫人：朱晴暖夫人

最自信夫人：謝秀慧夫人

最佳品德夫人：蘇惠兒夫人

最佳慈善大使：林淑敏夫人

最和諧家庭夫人：林月華夫人

最佳才藝夫人：王曉菁夫人

最佳才智夫人：李盈瑩夫人

最傑出個人成就夫人：謝佩欣夫人

2021 WORLD MADAM世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典圓滿成功。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

大會結束當晚，孫妤舒主席不忘勉勵獲獎夫人們：「世界夫人的舞台上不是簡單選美比賽，比的也不是僅僅是舞台上的幾分鐘展現。從妳走進這個團隊，每一次培訓就已經在比賽，妳的待人接物、妳的一言一行大家都看在眼裡。夫人們從來不聊豪車、豪宅、奢侈品，在一起聊最多的是如何做得更好、如何教育孩子、照顧老公和善待員工。這樣的一群女人，舉手投足間傳遞的都是正能量。每個人的內外兼修都撐得起她們獲得的榮譽。妳不出去走走，永遠不知道優秀的人有多優秀。走進世界夫人，妳將永遠不會在自己的小圈子里孤芳自賞。再次恭喜今年所有獲獎夫人們！成熟中顯示自信，智慧中展示高貴，優雅中傳遞氣質，純潔中帶著童真，浪漫中流露柔情，微笑中感受親和，這就是夫人的美，世界因妳們而亮麗，願妳們的榮光更加閃耀，喜悅更加豐盛。」

孫妤舒主席、形象大使陳孝萱、愛心大使與2021獲獎夫人們合影。（圖／WORLD MADAM世界夫人中華台北組委會）

“One Step for Madam One Step for the World. 夫人一小步，世界一大步” 中華台北的世界夫人們，伴隨著2021賽事走出了勇敢第一步，今後將戴著榮耀，為踐行世界夫人的理念不斷前行；世界因女性而美好，人類因女性而成其為世界。我們期待未來會有更多的夫人們在愛國、愛家、愛護環境、公益慈善的道路上比肩同行，奉獻力量。