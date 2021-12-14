「最美性學博士」許藍方走出不倫戀風波，又傳出和王少偉已經秘戀半年，儘管雙方經紀人都否認，王少偉卻表示「不排斥有發展可能」，還有知情人士爆料兩人確實關係匪淺，許藍方13日也在臉書上吐露心聲，正面回應網路上的聲浪，同時大方標記王少偉，掀起網友熱議。

許藍方日前在臉書發文表示，「活在一個不再需要真相的世界裡，更需要清楚知道自己在做什麼，不然，只會成為一個活在假象中的行屍走肉或處在幻象中的傀儡木偶」，認為只要對得起自己和老天爺就好，「追求快樂、在乎值得在乎的人事物，人，一生的課題」。

許藍方更意有所指地透露，「近日發現某些網友不善運用網路，會在元宇宙迷路」，還直接tag王少偉的帳號及YouTube頻道，正面回應網路上傳得沸沸揚揚的緋聞，貼文一出也獲得不少網友力挺，「清楚明白自己在做什麼非常重要」、「真的要了解自己真實的感受」、「做自己好難但也好重要」。

事實上，許藍方日前被拍到和王紹偉聚餐，兩人的互動親暱，引發外界瘋猜他們早已秘密戀愛，連王少偉的閨蜜謝忻都坦言許藍方溫柔又專業，會是王少偉的菜，此說法卻始終沒有獲得王少偉和許藍方雙方認同，許藍方更表示：「新聞寫的看看就好」，直接將話說死。