台鐵汐科站是通勤大站，但人行通道狹長、動線不佳，立委賴品妤多次反映問題，交通部長王國材上月於立法院交通委員會中曾允諾賴品妤「找一天有空去視察」。王國材今（14）日上午與賴品妤、台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人前往台鐵汐科站，王國材表示已要求台鐵局及鐵道局研議改善出口空間、拓寬樓梯及人行道寬度，以提升服務品質。

台鐵表示，汐科站2007年啟用，隨著周邊汐科園區廠辦建築陸續完工，其服務旅運人次也大幅成長。據台鐵統計，汐科站2010年上下車人數約623萬人次，到2019年已達1145萬人次，去年更成長至1613萬人次。

台鐵進一步分析，汐科站是通勤車站，平日從早上6點起旅客人次逐漸走向高峰；早上9點可達每小時約4480人次。下班則有2段波峰，分別是下午4點至5點及晚間8點至9點，旅客數可達每小時約4000人次。

台鐵表示，汐科站目前共2座月台，其中一座是島式，另一座是岸壁，月台長度約323公尺，計3個股道。車站共有南北兩端個進出口，另在中央逃生出口共有4座樓梯及2部無障礙升降電梯。

王國材表示，今天上午特別安排台鐵汐科站實地勘察，就是要找出解決的方法。他也要求台鐵局和鐵道局積極研議，包括針對中央站體緊急出口及聯外動線規畫等，明年6月15日完成可行性評估細設顧問方案，屆時將再實地考察，以利後續工程方案與施工。

賴品妤說，汐止地區連續好幾年都是新北市遷入人口前3名，民眾使用台鐵汐科站比率提高，但因車站站體較長，且月台走道狹長，南北兩側出口相隔太遠，進出相當不便。很感謝交通部願意傾聽汐止居民心聲，協助解決問題。