2024夏季奧運由法國巴黎招待世界各地運動員享受一場體育盛宴，官方公佈開幕典禮規劃的概念，計畫將典禮移到傳統運動場之外，讓選手搭船沿著塞納河畔遊行進場，並開放民眾在沿岸免費欣賞。

2024巴黎奧運預計2024年7月26日開幕，巴黎奧運籌委會希望可以送上一場在奧運歷史留名的開幕典禮，計畫讓典禮走出運動場，結合巴黎著名景點，讓選手在夕陽餘暉下搭著船沿著塞納河遊行，加上艾菲爾鐵塔，構成的美景宛如一個巨大的金色獎牌。

「這次巴黎奧運開幕典禮必須要有創意、不一樣，一定要夠壯觀又受歡迎。」巴黎奧運籌委會主席艾斯坦蓋（Tony Estanguet）說道，屆時大約會有160艘船載著超過200個國家地區的選手進場，從奧斯特利茨橋到艾菲爾鐵塔下的耶拿橋，「在傍晚時光，光線有如魔法一般非常美麗。」

按照路線，選手們沿途會看到巴黎聖母院、羅浮宮、奧賽博物館、巴黎大皇宮等著名地標，艾斯坦蓋補充：「我們想讓選手們享受這一刻，成為整場秀的主人公。」