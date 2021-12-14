資深媒體人郭岱軒（左起）、安定力量副執行長毛嘉慶、前國民黨青年團長田方倫、14日在中選會外表達憤怒，將公報揉碎丟回中選會，並呼籲民眾18日戴好口罩出門投票，用民意教訓民蔡政府。(郭吉銓攝)

中選會上周開始透過民政系統派發1218公投選舉公報，國民黨文傳會前副主委毛嘉慶、國民黨青年團前團長田方倫、資深媒體人郭岱軒痛批，整個選舉公報根本就是民進黨的反公投文宣，民進黨公然造假，羞辱台灣人智商，中選會根本是「忠犬會」。

郭岱軒表示，其中第 18 案反萊豬，行政院意見書卻在公報登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會一○九年九月七日公告效力。就是直接跟人民嗆聲「公投，投了也沒用！」

田方倫指出，公報上中選會解釋珍愛藻礁的法律效果，內容卻是寫上「如果通過就會缺電，沒有通過才能保障能源穩定」根本就是假中立真恐嚇，企圖用恐嚇台灣人民的方式來影響公投的結果，中選會這樣的行為，根本就是一個「忠犬會」。

毛嘉慶強調，今天出來就是代表公民力量向中選會表達憤怒，因為公投權是憲法賦予人民的創制複決權，這是高於民選首長以及不適任的民代所做出糟蹋百姓的參政權。蔡英文所帶領的民進黨所有的行為，就是反公投，這樣的行為已經違反了行政中立。

三人將選舉公報丟向中選會，表達退回假公報真文宣的憤怒，痛批行政院此舉根本是大開民主倒車，透過這個公報預留伏筆，擺明就是公投即便結果出爐，政院要大鑽公投法巧門，詭辯如何處置並無明文規定，呼籲全體公民12月18日公投，務必投下四個同意展現真民意。