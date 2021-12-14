歐系外資針對股后信驊(5274)出具最新報告，看好信驊2022年、2023年在大型資料中心建置，加上將台積電(2330)漲價成本轉嫁與客戶，營運動能強勁，將信驊目標價由2650元調升到3700元、評等維持優於大盤。

歐系外資表示，信驊11月營收相較10月下滑14%，主要是因為反映產能緊張所致，只是該狀況在12月舒緩，預計信驊12月將會把售價調升12%，主要是反映台積電(2330)代工價格上漲的成本約20%之關係。

歐系外資表示，信驊受到產能影響所遞延的訂單預計都會轉移到2022年，2022年強勁的數據中心產業週期將支撐信驊營運增長，預估信驊明年營收有機會成長由原先預估的30%、增加到35%，主要是考慮到BMC(伺服器遠端控制晶片)的出貨增長將大於15%，且平均ASP也將反映已將晶圓漲價的成本轉嫁予客戶端，另外，就是新系列產品AST 2600開始出貨，有利於平均出貨價格成長10%，均有利於信驊明年營運。

歐系外資表示，預計2022~2023年ODM伺服器市場的複合式年增長率為15%，其中存儲領域成長15%、交換器領域成長31%，歸納主要成長動能來自於三項原因，首先，超大規模的雲需求在今年第二季、第三季相較去年同期大成長44%，該趨勢將持續下去；再者，互聯網服務2021~2022年收入年增長分別為29%、18%；最後，大型國際業者持續有超大規模資本支出。

歐系外資也表示，AMD的EPYC Genoa和英特爾的Sapphire Rapids Eagle Stream等也將陸續迎來升級潮，時間點預計落在明年下半年，也有利於信驊。

綜合上述說法，歐系外資將信驊目標價由2650元調升到3700元、評等維持優於大盤，並將2022年、2023年每股收益分別由53元、66.5元上調到56.5元以及74元。