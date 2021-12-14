宇瞻(8271)近年積極佈局智慧物聯領域，由自動化與AOI光學檢測切入，無論技術、設備開發與客戶端皆有所斬獲，除生技藥廠外，亦成功打入面板產業，迎接工業4.0與工廠數位轉型的浪潮。

宇瞻將於台北國際自動化工業大展中(12月15日至18日)，展示結合AI與AOI光學檢測的自動化解決方案，藉由實際客製設備機台的案例，展現出宇瞻自動化光學檢測系統的實力，並可提供ODM設計開發服務。

在面板產業自動化檢測系統的開發上，宇瞻自動化光學檢測設備，可結合獨家獲得台灣精品獎的光學儀器，透過輝度計與CCD鏡頭互補，大幅提高檢測的廣度；並能視工廠需求提供三軸或五軸自動化方案，廣泛應用於不同尺寸的面板，小至穿戴型裝置的微型面板，大至戶外用的超大型Mini LED廣告螢幕，皆能提供高精度的瑕疵檢測。針對面板產業的光學材料，包括增亮膜、偏光板、導光板等，宇瞻亦開發出適合的自動化檢測設備，有效確保出廠的每一片面板皆為高品質、零瑕疵。

針對生技藥廠，宇瞻具有開發適用於各種類型、尺寸容器的自動化檢測機台實力，包括點滴瓶、枕式瓶、粉針瓶等，不論是瓶罐的外觀瑕疵、內部異物亦或是液位高度，皆可快速且有效的檢出瑕疵。目前實際應用的案例中，已成功為藥廠減少逾五成的檢測人力。