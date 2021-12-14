5月國內新冠肺炎疫情爆發，對住宿及餐飲業造成重創，據財政部統計，2021年前三季住宿及餐飲業營收4420.8億元、年減4.8％。但隨著疫情趨緩及振興措施上路，9月全國住宿及餐飲業家數達16.97萬家、年增4.4％，創近5年同期新高，景氣快速復甦如洗三溫暖。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，許多住宿業及餐飲業遭逢疫情衝擊面臨倒閉，但隨著國內疫苗施打普及率漸增、國人漸能接受疫情「流感化」，加上各國邊境管制使出國旅遊遙遙無期，使商家普遍看好內需市場、開業店家反而有增無減。

綜觀今年前三季各區域住宿餐飲業家數及營收，營收受年中疫情爆發影響普遍出現下滑，全國營收年減223.9億元或4.8％。六都中以台北市年減達128.6億元或9.8％幅度最大，北部觀光勝地的宜蘭縣亦年減達11.2億元或10.5％，明顯受創較深。

不過，若以今年9月來看，住宿及餐飲業家數均見成長，全國家數達16.97萬家、年增4.4％，與六都及觀光勝地宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣等家數均創近5年同期新高。其中，以桃園市年增達6.8％幅度最高，宜蘭縣營收雖受影響，但家數亦年增達5.6％。

郎美囡分析，5月時疫情嚴峻衝擊各大商圈及觀光景點，許多店家退出商圈、民宿旅館歇業或轉售，一時間店面、旅館及民宿的待售、待租量激增，影響租金及售價，商圈空置率也提高，部分商圈目前仍未回復往日人潮。

不過，9月政府宣布推出振興五倍券、將於10月發放上路，各地方政府積極搶觀光財、商家亦蓄勢待發，國內旅遊及消費熱門地點假期人潮川流不息，如屏東及宜蘭等著名飯店、民宿一房難求，日本連鎖飯店亦於台北市設點，預期國內住宿及餐飲業可蓬勃發展。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，許多商圈的房東在疫情干擾下主動降租意願提高，店租水平有下修之勢，且此波衝擊使不少原有商家關店退出，黃金地段出現空缺，吸引新興品牌或店家進駐試水溫。而防疫旅館亦讓許多住宿業獲得喘息機會。

整體而言，徐佳馨認為，雖然新冠肺炎病毒變化不斷，但也因此產生新商業模式，為商圈帶來不一樣的風貌。