高雄環狀輕軌C17至C20站路段，預計12月16日下午5時加入營運行列。（高雄市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

輕軌C17-C20路段營運通車後，營運路線由原先12.8公里延長至14.7公里，由現行23站增為26站。（高雄市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

高雄環狀輕軌C17至C20站路段完成履勘後，交通部於12月3日發布營運許可函，預計12月16日下午5時加入營運行列，讓輕軌列車站營運路線從23站擴增至26站，除發車時間不變外，電子票價10元、現金30元，以及愛心敬老票免費均維持不變。

高市捷運工程局表示，輕軌C17-C20路段營運通車後，路網將從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站，營運路線由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍由現行23站增為26站。

捷運局表示，輕軌的首班車及末班車端點站發車時間仍維持在上午6時30分及晚間10時，尖峰時段班距為10分鐘，尖峰時段平日為6時30分至8時30分，以及下午4時30分至6時30分、假日則為下午1時至晚間6時，離峰時段則維持15分鐘班距。

捷運局長吳義隆表示，輕軌路線延長至26站，為響應綠能運輸，將持續推廣搭乘高雄輕軌，票價不變策略，採上車刷卡的單一費率收費，民眾可使用一卡通、悠遊卡、愛金卡等3家電子票證，亦可在車站月台購買單程票、MeN Go月票及Line Pay乘車碼等多元付費方式搭乘，使用電子票證及Line Pay乘車碼收費10元，紙票30元；此外，身障人士和年長者可享免費搭乘。