美國總統拜登上周召開民主峰會，行政院政務委員唐鳳在分組討論發言時，畫面突然消失，據《路透》報導，因唐鳳使用圖表引起美官員「驚愕」，被白宮要求剪掉。美國國務院昨澄清是「無心之過」；我外交部發言人歐江安則表示，峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。不過前駐紐西蘭代表介文汲直言，蔡英文政府耍小動作被美國當場抓包，而美國把畫面消失，其實是很嚴重的警告，也是極大的侮辱。

介文汲昨（13）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，相關報導提到，白宮安全委員會對該畫面出現的地圖背景相當憤怒，因這張地圖在事前彩排並未出現，卻在實際錄影突然出現，對美國人來說就是耍小動作、耍小心眼，事先講好的不照著做，不是陷美國於不義嗎？

介文汲也建議蔡英文政府，未來跟人家打交道「誠信最重要」，彩排怎麼樣，實際上鏡就是怎麼樣，否則就是存心欺騙，若老是這樣挖坑讓人家跳，民進黨只會把台灣所有對外關係的路給斷掉，不要以為在台灣欺騙人民可以得逞，走到國際上還用這招，能騙就騙、能哄就哄，「我跟美國人打交道的經驗，美國人是不會讓她這樣幹的」。

至於白宮把畫面消失，介文汲說，其實是很嚴重的警告，且對唐鳳，甚至對台灣來說，都是極大的侮辱、嚴重的挫敗，他認為應該追究責任，民進黨政府也該給社會一個交代。

駐紐西蘭前代表介文汲。（資料照/陳君瑋攝）

此外，對於邦交國一再斷交，前立委郭正亮在節目中表示，台灣僅剩的14個邦交國，只有3個國家有特殊條件可以保住，其他都有可能出問題。介文汲也認同這樣的說法，他指出，我們的邦交國很多時候是岌岌可危。

介文汲進一步解釋，很多時候是大陸在國際上的影響力及能提供各國的援助，而這已是擺在眼前的事實，像中南美洲有些動搖，就是疫情爆發時，美國的疫苗未到，大陸的疫苗已經先到這些國家了，國際關係很現實；至於高端疫苗，我們還剩下300多萬劑沒人打，你以為這些國家不知道嗎，他們派駐在台灣的大使館老早報回去了，「說這支疫苗蔡英文政府強力促銷，可是問題他沒有拿到任何國際認證，三期也沒有做，台灣老百姓也不太買帳」。

不過介文汲也提到，此次尼加拉瓜與我斷交，其實是因美國正在制裁尼加拉瓜，蔡英文算是被流彈打到，而台灣就是被美國害到，但他也建議，最好還是換一個外交部長，因為不換就好像不在乎此事。