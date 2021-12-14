星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、處女座、天蠍座、天秤座的男人感情之路最坎坷，他們的愛情總是充滿各種挫折，讓他們愛得很累，卻又不知記取教訓，讓問題一再重演。

▍1.獅子座

獅子男充滿自信，而且很享受被崇拜的感覺，他們談戀愛時就像個霸道總裁，雖然很寵愛戀人，但是卻非常獨斷獨行，許多事情都是他說了算，完全不管另一半的想法，導致他的伴侶對他的生活很沒有參與感，兩顆心越走越遠，最後也只能走向分手一途。

▍2.處女座

處女男談戀愛後非常專情，但是卻太過提心吊膽，總是害怕會失去這段感情，然後就會有些矯枉過正，太過小心翼翼的對待這段感情，對另一半的信任又不足夠，常常疑神疑鬼，讓對方感覺壓力很大，因此感情之路總是走得不順遂。

▍3.天蠍座

天蠍男很重視愛情，他們要花很長的時間信任一個人，一旦投入感情，就會不計代價的付出，但是他們很沒有安全感，佔有慾太強，甚至到偏執的地步，讓戀人在這段感情中幾乎要喘不過氣，他們的戀愛非常濃烈，但是又讓人難以承受，因此往往都很快就畫下句點。

▍4.天秤座

天秤男的桃花運很旺，但是他們對於找到與自己完全契合的完美情人有著莫名的執著，如果遇到一個非常喜歡的對象，就會一頭熱的展開追求，根本不管對方的心意，就全心全意的付出，在這種情況下，往往是他們單方面充滿熱情，對方卻不領情，因此最後常常也是傷心收場。