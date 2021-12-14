受獎人列成一排歡迎陳其邁。（洪靖宜攝）

為了感謝優良駕駛還有交通義警等同仁辛苦，高雄市府14日舉辦「高雄市110年職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期查優等機構表揚大會」，會中頒獎表揚今年獲選的8位績優交通警察、18位績優交通義勇警察、27位優良職業汽車駕駛人。

交通部路政司長陳文瑞及高雄市長陳其邁等人，今(14)日前往高雄巨蛋參加「高雄市110年職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期查優等機構表揚大會」頒獎表揚今年獲選的8位績優交通警察、18位績優交通義勇警察、27位優良職業汽車駕駛人，及高雄捷運公司，會前一排人還排隊迎接陳其邁到來。

其中27名職業汽車駕駛人中，有21位為公車司機，6位為計程車司機，遴選標準除了要看違規紀錄、年資以及優良司機，由公會和車隊推薦出符合資格的司機。高雄市長陳其邁表示，感謝優良駕駛還有交通義警等同仁，在疫情時的辛勞，像是當時推出高雄好家載、防疫計程車，都要特別感謝司機朋友。

陳其邁提及，這一年多來不管是在防疫或者是在改善偏鄉交通的公車式小黃，現階段大概有5、60條的路線，是全台灣最多的，因為高雄幅員遼闊，有都會區也有偏鄉、還有原鄉部落，得滿足各式各樣的需求，解決從都市到偏鄉就醫和生活問題的解決，都需要我們計程車司機共同的幫忙，特別感謝他們在這一年的辛苦。另外不管是在A1、A2的車禍都比去年成績來的進步，也要感謝交通警察、交通局及義警同仁的努力，讓交通更便利安全。