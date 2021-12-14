台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，不排除在公投前夕有更大行動。（盧金足攝）

環團表達立場過程，有一名林姓民眾，頭戴北極熊頭套，手持「重啟核四」看板，與環團一度發生爭議。（盧金足攝）

「藻礁投同意」與要求重啟核四兩陣營在市議會前表達各自立場。（盧金足攝）

環團挺「藻礁投同意」 怒嗆民進黨不要恫嚇民眾

掀起全台粉紅風暴的藻礁／氣候青年和台灣健康空氣行動聯盟14日在台中市議會前廣場疾呼「藻礁投同意、非褐護家園」號召選民1218藻礁公投投同意票，也嗆問台中市長盧秀燕、前交通部長林佳龍和立法院副院長蔡其昌，強調無煤空氣，天經地義，經濟部不要恫嚇藻礁公投如果通過，中火將多燒500萬噸煤，揚言不排除在公投前夕有更大行動；盧秀燕表示，支持保障環境生態。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，醫師在記者會上首先針對前台中市長林佳龍和立法院副院長蔡其昌等有關藻礁公投和中火燃煤轉型的日前談話，以及反空汙公民對於現任台中市長盧秀燕的治理期待，分別提出犀利三問。

葉光芃表示，他肯定盧秀燕、林佳龍、蔡其昌的努力，2016年元月《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》在台中市府及中市議會共同努力下公布上路，2020年中央行政院宣佈中市管制生煤自治條例部分條文無效，2021年蔡總統宣布台灣2050年淨零碳排，蘇揆表態支持2050淨零碳排目標入法。

「但2021年11月，經濟部強調藻礁公投如果通過，中南部就要多燒500萬噸煤」，葉光芃批評中油代理董事長李順欽還稱，台灣減碳減空汙只能靠三接，經濟部只是在威脅中南部民眾，這是什麼政府，要人民健康付出代價。

葉光芃質問林佳龍，生煤條例為何當初只訂定減煤4成，只減4成煤就能足夠改善空汙嗎？自治條例2020年被行政院宣告無效，「林前市長你是否贊同？是否發聲爭取政院協助台中脫煤？」

環團不滿的說，蘇貞昌曾宣示有汙染就不發許可證，中火是否有汙染？是否許可證應該停掉？藻礁公投如果通過，中火得要多燒煤？林佳龍是否認同讓燃煤復辟？以此脅迫中南部人民投票行為妥適否。

環團也嗆問蔡其昌，生煤管制條例被宣告無效，立法院是否訂立減煤立法？「蔡副院長是否有動作促成？」蘇揆曾說燃煤有汙染就要停掉，蔡其昌要如何協助蘇內閣，盡速促成停止全台燃煤汙染，尤其老舊亞臨界中火及興達？

環團憂心，中央宣講藻礁公投通過，中火就要多燒煤，要求立法院對生煤要訂出減煤總量管制目標，要求中火燃煤達成環評承諾限制以下。

「盧市長堅守落實生煤條例，力爭台中脫煤值得肯定」，但環團要求盧秀燕執行的生煤條例只減4成，盧上任後市府不見進一步減中火五成至十成，完全脫煤具體行動。

環團表達立場過程，有一名林姓民眾，頭戴北極熊頭套，手持「重啟核四」看板，與環團一度發生爭議，環團請這名手持看板者離開會場，避免混淆訴求，成為陳情場的意外插曲。

對環團訴求，台中市府表示，長期要求降低燃煤量，優化空品，自盧秀燕上任以來，2020年的整年空氣品質歷史最好，PM2.5是15.4微克接近國家標準，通算上任至今平均是16.7微克，較林前市府自2015至2018年是21.2微克，空氣品質已進步超過20％，顯見盧市府的空品改良策略已在奏效。

市府表示，盧秀燕上任至今致力降低燃煤量，但被中央以一紙公文廢除生煤管制條例，鬆綁燃煤量的限制，再以特許的方式，讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實。

針對公投部分，市府強調，盧秀燕已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。