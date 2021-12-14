經濟部次長林全能13日指出，在台灣已提出申請加入CPTPP下，台日雙方若在產業、經濟面的緊密合作之外，透過CPTPP的對接擴大合作，可一起創造、拓展國際市場。

電電公會理事長李詩欽也指出，在CPTPP的會員國中，台灣與日本的經濟結構相似，台灣加入CPTPP能強化台灣在全球經貿的關鍵地位，更能進一步扮演好世界公民的角色，台灣非常需要日本的支持，日本也表達對台灣的支持。

電電公會13日舉辦「2021台灣電電公會國際鏈結論壇」針對台日產業合作進行交流。林全能在致詞時指出，受到疫情影響，全球對數位經濟的需求劇增，而台灣有很好、深厚的ICT製造基礎，台日雙方在產業經濟面的緊密合作，必能產生1加1大於2的多贏的局面。

林全能指出，在全球區域經貿的整合趨勢下，台日雙方除了在產業、經濟的合作外，也可以在區域經貿領域中加強緊密合作關係，台灣已經提出加入CPTPP這個重要的經貿組織，台日雙方若能在CPTPP對接合作，透過CPTPP一起合作、拓展國際市場，將可擴大、強化台日雙方的合作。

李詩欽也說， CPTPP 成員國人口規模將近5億（占全球7％），總GDP 超過 11兆美元（占全球13.1％），貿易值占台灣貿易總值近四分之一，對台灣參與區域經濟整合十分關鍵。

李詩欽指出，在CPTPP的會員國中，台灣的經濟結構與日本、馬來西亞和新加坡相似，與澳大利亞、秘魯、加拿大、智利、紐西蘭和墨西哥互補。台灣是全球第18大貿易國，台灣加入CPTPP能強化台灣在全球經貿的關鍵地位，更能進一步扮演好世界公民的角色，台灣非常需要日本的支持，日本也表達對台灣的支持。